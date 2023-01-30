Hintli şirket çöküşe geçti: Adani'nin zararı 66 milyar dolara ulaştı

Hintli Lojistik devi Adani grubunun hisseleri, kara para aklama ve muhasebe dolandırıcılıkları gibi bazı ciddi iddialar sonrası çöküşe geçti.

Adani grubu hisselerinin çoğu bugün de keskin düşüşlerini sürdürdü. Şirketin pazar kaybı 66 milyar dolara ulaştı.

Asya'nın en zengin adamı Gautam Adani liderliğindeki Adani, Hindenburg Research ile karşı karşıya geldi. Tüm yerel yasalara uyduğunu ve gerekli düzenleyici açıklamaları yaptığını söyleyen Adani'nin şirketlerinden Adani Transmission (ADAI.NS) ve Adani Total Gas (ADAG.NS) Pazartesi günü yüzde 20 düşerken Adani Green Energy (ADNA.NS) yüzde 18 düştü. Adani Power (ADAN.NS) ve Adani Wilmar (ADAW.NS) yüzde 5, Adani Limanları ve Özel Ekonomik Bölge (APSE.NS) yüzde 0,5 düştü.

Adani Group Perşembe günü yaptığı açıklamada, Hindenburg Research'e karşı düzeltici ve cezai işlem için ABD ve Hindistan yasaları kapsamındaki ilgili hükümleri değerlendirdiğini söylemişti.

Hindenburg Research, yanıtında, her türlü yasal işlemi memnuniyetle karşılayacağını söyledi. Raporunun tamamen arkasında olduğunu ve kendisine karşı yapılacak herhangi bir yasal işlemin haksız olacağına inandığını söyledi.

Hindenburg, "Adani ciddiyse, faaliyet gösterdiğimiz ABD'de de dava açmalı. Yasal bir keşif sürecinde talep edeceğimiz uzun bir belge listemiz var" dedi.

Cumartesi günü, endeks sağlayıcı MSCI, Adani hakkında piyasa katılımcılarından geri bildirim almak istediğini ve MSCI endekslerinde "ilgili menkul kıymetlerin uygunluğunu etkileyebilecek" faktörleri izlediğini söyledi. MSCI Hindistan Endeksi'nde kümülatif ağırlığı yüzde 4,31 olan en az altı Adani Grubu şirketi bulunmakta.

Hindenburg raporu, geçen haftadan bu yana Adani grubunun halka açık yedi şirketinde büyük bir tasfiyeye yol açtı. Bugün itibarıyla, raporun yayınlanmasından bu yana listelenen yedi grup kuruluşu toplu olarak piyasa kapitalizasyonunda 66 milyar dolar kaybetti.

GEÇEN HAFTA 100 MİLYAR DOLARIN ALTINA İNDİ

Hindistan'ın en zengin kişisi Gautam Adani, Hindenburg'un raporunun tetiklediği Adani Group hisselerindeki düşüşün girdabında, geçen hafta servetinin 100 milyar doların altına düştüğünü görmüştü. Forbes'a göre 60 yaşındaki Adani, Çarşamba günkü ticarette yüzde 18.81 düşüşle 96.80 milyar dolar değerindeydi.

Bugün itibarıyla Adani Forbes listesinde 90 milyar dolara gerileyen servetiyle 11. sıraya kadar düştü ve ilk 10'dan kopmuş oldu.

Hintli iş insanı, Bloomberg Milyarderler Listesi'ne göre ise güncel olarak 92,6 milyar dolara sahip ve 7. sırada.

Gautam Adani, her iki listede de 3. sıraya üç yıl boyunca bazı grup hisselerinde yüzde 1.500'ün üzerinde artışla gelmişti.