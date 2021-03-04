HotelRunner Ve Jolly’den Stratejik İş Birliği

34 yıllık tecrübesi ile Türkiye turizm sektörünün mihenk taşlarından olan Jolly ve turizm sektörünün dijital dönüşümüne liderlik eden HotelRunner turizm ve konaklama sektörlerine ivme kazandıracak bir iş birliğine imza attı.

1987 yılında kurularak turizm sektöründe hizmet vermeye başlayan ve büyümeye devam eden Jolly ile yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği stratejik iş ortaklıkları ile turizm sektörünün dijital dönüşümüne öncülük eden HotelRunner, Türkiye’de her boyuttan tesisin satışlarını artırmak üzere güçlerini birleştirdi. Gerçekleştirilen iş birliği ile HotelRunner, Jolly ile entegre çalışan tek satış kanal yönetimi platformu ve dijital kontrat ağı oldu.

Türkiye genelindeki güçlü otel bağlantıları, online olarak birbirine bağlı 800’ü aşkın satış noktası ve 3.500 kişiyi bulan dev kadrosu ile hizmet vermeye devam eden Jolly, yenilenmiş teknolojik altyapısı ile HotelRunner’da listelenmeye başladı. Yıl genelinde ortalama 1.000.000 misafire %96 misafir memnuniyeti ile hizmet veren Jolly, gerçekleştirilen stratejik iş birliği ile birlikte HotelRunner bünyesinde bulunan tüm dünyadan ve Türkiye’den 41.000’in üzerinde tesise direkt ulaşabilecek, kontrat yapabilecek, anlık fiyat ve müsaitlik alabilecek ve rezervasyonlarını gerçek zamanlı olarak iletebilecek.

Yurtiçi ve yurtdışı her boyuttan konaklama tesisinin yanı sıra kültür turları, gemi turları, uçak bileti, araç rezervasyonu, fuar hizmetleri ve kongre organizasyonları gibi geniş bir ürün yelpazesi sunan Jolly ile gerçekleştirilen iş birliği sayesinde tesisler de HotelRunner üzerinden ücretsiz olarak Jolly’nin geniş satış ağına dahil olarak misafir potansiyellerini genişletebilecekler. Stratejik iş birliği ile tesisler HotelRunner üzerinden ücretsiz olarak Jolly’nin avantajlarla dolu platformuna bağlanabilecek, fiyat ve müsaitlik envanterlerini gerçek zamanlı olarak güncelleyebilecek, böylece potansiyel misafirlere erişimlerini ve rezervasyon gelirlerini artıracaklar.

Jolly ile gerçekleştirilen stratejik iş birliğini değerlendiren HotelRunner Kurucu Ortağı Ali Beklen, “Sektörün önde gelen iki yenilikçi şirketi HotelRunner ve Jolly’nin bir araya gelmesi tesisler başta olmak üzere ilgili tüm taraflar için büyük avantajlar sağlayacak. Jolly’nin geniş satış ağı ile HotelRunner’ın yenilikçi teknolojisini bir araya getirerek tesislerimizin gelirlerini artırmak yegane önceliğimiz. Türkiye başta olmak üzere tüm dünyadaki tesislerin dijital dönüşümünü hızlandırmayı ve bir adım ileri götürmeyi hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda Jolly gibi önde gelen konumda bulunan bir firma ile stratejik iş ortaklığı kurduğumuz için çok mutluyuz.” şeklinde konuştu.

Jolly CEO & Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mert Vardar ise iş birliği ile ilgili olarak şöyle konuştu: “Turizm sektöründe 34 yıldır hizmet veren Jolly olarak, dijitalleşme çalışmalarımızı misafir memnuniyeti odaklı olarak sürekli geliştirmeye devam ediyoruz. Türkiye’nin kapsamlı satış kanal yönetimi platformu ve dijital ağı olan HotelRunner ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde şehir ve tatil otellerine yönelik yelpazemizi daha da büyütmeyi ve mevcut otellerimize yeni ürün ve hizmetleri en avantajlı şekilde sunmayı hedefliyoruz. Yeni sezonda HotelRunner ile birlikte dijitale taşıdığımız tesislerimize yoğun bir rezervasyon trafiği üreteceğiz.”

İş birliğinin ilk çalışmalarının başlangıcından bu yana 800’ün üzerinde tesis HotelRunner üzerinden Jolly ile direkt kontrat yaparak ücretsiz entegrasyonlarını tamamladı. Önümüzdeki dönemde de bu sayının katlanarak artması bekleniyor. HotelRunner ve Jolly, gerçekleştirdikleri iş birliği ile turizm ve konaklama sektörlerine yeni ve güçlü bir enerji katarak ivme kazandırmayı, böylece tüm taraflar için kazançlı olacak bir döneme adım atmayı hedefliyor.