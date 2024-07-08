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HSBC, Turkcell ve Türk Telekom için hedef fiyatını değiştirdi

HSBC, Turkcell ve Türk Telekom için hedef fiyatını değiştirdi
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Dünyaca ünlü dev banka HSBC, enflasyonist dalgalara rağmen Türk telekomünikasyon devlerinin sağlam bir reel büyüme sergilemeye devam ettiğini belirterek, Turkcell ve Türk Telekom’da yeni hedef fiyatlarını açıkladı.

HSBC, Türk telekomunikasyon şirketlerinin hiperenflasyonist ters rüzgarlara rağmen sağlıklı reel büyüme göstermeye devam ettiklerini açıkladı.

Cnbc-e'de yer alan habere göre HSBC bugün yayımladığı raporda, "Turkcell ve Türk Telekom, reel büyümenin temel itici gücü olan güçlü fiyatlandırma gücüne sahip olmaya devam ediyor. Enflasyondaki düşüş ve TL'deki istikrarın marjlar ve döviz hedge maliyetleri üzerindeki baskıyı hafifleteceğini düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Turkcell ve Türk Telekom için hedef fiyatlarını yükselten HSBC, "Turkcell'i Türk Telekom'a tercih ediyoruz. Turkcell için hedef fiyatı 100 TL'den 135 TL'ye ve TTKOM hedef fiyatını 33 TL'den 50 TL'ye revize ediyoruz" dedi.

TCELL için “Al”, TTKOM için "Tut" tavsiyesi

Raporda, Turkcell’in güçlü fiyatlandırma gücüne ve ekonomik koşullardaki iyileşmeye dikkat çekildi.

Şirketin mobil ve sabit hat hizmetlerinde fiyat artırma kabiliyetinin devam edeceğini belirten HSBC analistleri, Turkcell için “AL” tavsiyesini koruyarak, şirketin güçlü kazanç ivmesi ve cazip değerlemesi ile öne çıktığını vurguladı.

Güçlü kazanç ivmesi ve hala cazip değerleme ile daha iyi bir risk ödül görünümü nedeniyle Turkcell için "Al" notunu koruyan HSBC, "Nispeten daha zayıf marj profili, temettü yokluğu ve sabit imtiyaz yenilemesi, fiber genişleme planları ve yaklaşan 5G ihalesi nedeniyle kaldıraç üzerindeki olası baskı ve daha yüksek döviz borcu nedeniyle TTKOM'u daha riskli bir oyun haline getirdiği için "Tut" devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Genel ekonomik beklenti

Raporda ayrıca Türkiye’de enflasyonun zirve yapmış olabileceği ve Türk Lirası’nın değer kazanabileceği, bu durumun ise şirketlerin maliyet baskılarını azaltarak kâr marjlarının artmasına sebep olacağı bildirildi.

Etiketler hsbc türk telekom Turkcell hedef fiyat borsa BIST 100
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