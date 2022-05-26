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Hükümetin çağrısıyla dolar bozduran vatandaş isyan etti: ''Bizi çarptılar''

Hükümetin çağrısıyla dolar bozduran vatandaş isyan etti: ''Bizi çarptılar''

İktidarın çağrısıyla 8 ay önce dolar bozduran vatandaş ''Şu anda dolar bozdurmayı düşünmüyorum. Daha önce hükümet bizi çarptı. En çok da dini bütün insan kesimini çarptı'' dedi.

'Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmasından 6 ay sonra Türk Lirası, döviz karşısında KKM'nin açıklandığı günlerdeki durumuna geri döndü.

Euro kuru 17 TL'yi, dolar kuru ise 16 TL'yi geçti. 

Halk TV Muhabiri Dilan Alp, Kapalıçarşı'da Kur Korumalı Mevduat (KKM) açıklanmadan önce mikrofon uzattığı yurttaşla yeniden konuştu.

Geçtiğimiz yıl eylül ayında dolar 8,60 seviyesinde iken iktidarın çağrısıyla dövizlerini bozduran yurttaş, “Döviz artışını bekliyordum. 8.80 TL'yi bulursa bozacağız. Sabah 6'dan beri bekliyoruz. Merkez Bankası'nın faiz indirimini kâr yapmak için bekliyorduk. Biz düşüreceğini biliyorduk. Cumhurbaşkanı söylemişti. Çünkü faize karşı... Faiz haram olduğu için bankaya yatırmıyoruz. Dolar'a Euro'ya koyuyoruz. O yüzden al sat yapıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

'HÜKÜMET BİZİ ÇARPTI'
Döviz bozduran yurttaş geçtiğimiz günlerde yeniden Halk TV tarafından Kapalı Çarşı’da görüntüledi. Muhabirin “poşeti alıp gelmişsin, yine bozduracak mısın” sorusuna, “Şu anda dolar bozdurmayı düşünmüyorum. Daha önce hükümet bizi çarptı. Herkesi çarptı. En çok da dini bütün insan kesimini çarptı. Faizin haram olduğunu düşündük, hepimizi çarpınca şapa oturduk” şeklinde yanıt verdi

"ONLAR HİKAYE KİMSE YEMİYOR O NUMARALARI"
Doları bozdurmak için 30 TL seviyesine gelmesini beklediklerini ifade eden yurttaş, 'Kur korumalı mevduata geçmediniz mi?' sorusu üzerine ise, "Onlar hikaye kimse yemiyor o numaraları" dedi.

Yurttaş ayrıca, "Şu anda piyasa allak bullak, kimin ne yaptığı belli değil. Kimseye şu an güven olmaz ne hükümete, ne muhalefete" şeklinde konuştu.

Halk TV

Etiketler hükümet kur korumalı mevduat
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