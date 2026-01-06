Hükümetten ''ev genci'' hamlesi! Erdoğan yeni destekleri açıkladı: İlk 6 aylık maaş devletten!

Ne eğitim ne de iş hayatında bulunmayan yalnızca evde oturup sosyal hayata katılım sağlamayan gençlere yönelik yeni bir adım atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İŞKUR Gençlik Programı kapsamında verilen günlük harçlığın 1083 liradan 1375 liraya yükselteceklerini açıkladı. Erdoğan ayrıca, ''18-25 yaş arası işe girenlerin, girdikten sonraki ilk 6 aylık maaşlarını biz karşılayacağız.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Genç İstihdam Hamlesi- Güç Tanıtım Programı’nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, geçtiğimiz yıl hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı kapsamında gelir elde eden öğrenci sayısının 150 bine ulaştığını belirterek, "Şimdi bu projeyi daha büyütüyor ve günlük 1083 lira olan cep harçlığını 1375 liraya yükseltiyoruz. Böylece İŞKUR Gençlik Programı dahilinde haftada 3 gün görev alan her bir gencimizin gelirini aylık 15 bin liradan 19 bin liraya çıkacak." dedi.

İş hayatına katılımın 30 yaşını bulduğunu belirten Erdoğan, ''Bu süreleri kısaltmak için aldığımız 4 program, ilk adım programıdır. Özel sektörle işbirliğinde tasarladığımız bu programla 18-25 yaş arası işe girenlerin, girdikten sonraki ilk 6 aylık maaşlarını biz karşılayacağız.'' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Gençliğin üretim çağı güç programı vesilesi ile sizlerle beraber olmanın özellikle de gençlerimizi burada ağırlamanın bahtiyarlığını yaşıyorum.

Kardeşlerim konuşmama hemen başında bir hakikati ifade etmek isterim. Bazı değerler vardır ki takvim yaprakları hangi tarihi gösterirse göstersin, zamanın ruhu ne olursa olsun bazı değerler vardır.

Bilimden sanata kadar bunları olmadan hiçbir alanda mesafe alamazsınız. Bu değerlerden biridir kuşkusuz birçok kültürde emek başarının anahtarı olarak görülür ama diğerlerinden farklı olarak bizim inanç ve medeniyetimizde emek yalnızca başarı getirmez. Merhum Akif bu hakikati bakınız nasıl anlatmış:

Çalışmak! .. Başka yol yok, hem nasıl? Canlarla, başlarla.

Alınlar terlesin, derhal iner mev’ûd olan rahmet,

Nasıl hâsir kalır «tevfîki hakkettim» diyen millet?

Yani başarıya da Allah'ın izniyle ulaşılır. Unutmayın zahmetsiz rahmet olmaz. Bu atasözümüz de işte bu gerçeğin çağlardan süzülüp gelen bir başka ifadesidir.

Kıymetli kardeşlerim sevgili gençler milletin emanetini devraldığımız günden beri bilhassa emeği hak ettiği değerin verilmesi noktasında büyük bir hassasiyetle hareket ettik.

Diğer pek çok alanda olduğu gibi işveren arasındaki ilişkiyi de hakkaniyet penceresinden bakarak esnafından çiftçisine, memurundan işçisine, ihracatçısına kimseyi mağdur etmedik. Üretim, yatırım ve ihracat olmak üzere taşıyıcı sütunlar üzerinde yükselttiğimiz ekonomimizi hem büyüttük hem de şoklara karşı dirençli hale getirdik. Toplumun tüm kesimlerinin refah ve istikrar azami ölçüde istifade ettiği, kimsenin geride bırakılmadığı bir düzeni milletimizin desteğiyle ekonomik kalkınmayı sosyal Kalkınma ile birlikte sürdürdük. Sistemi bir bütün olarak ele aldık. Kalıcı istihdam odaklı çalışmalarımızı her bir faydasına olacak şekilde tasarladık. Bunu yaparken gençlerimizi doğrudan dahil eden metotları ile teşvik ve destek paketlerini de devreye soktuk.

Bugün bir kez daha görüyorum ki muhalefetin başını çektiği marjinal çevreler ülkenin gençlerine adres gösterirken, boğazlarına kadar baktıkları rüşvet yolsuzluk çamurundan duygularını manipüle ettikleri gençlerin omuzlarına basarak çalışanlara rağmen biz gençlerimizi tutuyor destek oluyoruz.

Hükümet olarak elimizden geleni yapmanın çabası içindeyiz. Çünkü bizim derdimiz var bu ülke ile ilgili hayallerimiz var. Büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuz var. Bunun için siyasette, eğitimde, bürokraside, sivil toplumda ve daha pek çok alanda kaynaklarımızı seferber ediyoruz.

Bununla birlikte eğitim ve istihdam arasındaki kopukluğu giderecek sistemin aksayan yanlarını tamir edecek adımları atmayı da sürdürüyoruz. Birazdan detaylarını paylaşacağımız Gençliğin Üretim Çağı Güç Programı da bu adımlardan biri.

Kıymetli konuklar 5 temel destek alanını kapsayan üretim çağı programı ile gencimizin yeteneklerini geliştirebilecek, işgücü piyasasına iş hayatına başlarken devletini yanında hissettiği bir sistem kurmayı hedefliyoruz.

Güç programı ile imkanlarından beceri kazandırmaya mesleki yönlendirmeden ücret destek istihdamda yer almayan gençlerimize yönelik yenilikçi çok geniş bir yelpazede gençlerimize yeni destekler sunuyoruz. Hayata geçirdiğimiz devletin genç istihdamdaki rolünü de yeniden tanımlıyor şekillendiriyoruz. Güç programımız kapsamında staj destekleri ile gençlerimizin eğitimleri sürerken iş gücü piyasası ile tanışmasını, mezuniyet sonrası istihdamı kolaylaştırmayı amaçlıyoruz.

ULUSAL STAJ PROGRAMI

İŞKUR bünyesindeki staj portalı ile evlatlarımız staj imkanlarına erişebiliyor. İşletmelerimizde iş ilanlarını şimdi bu sistemi üst seviyeye taşıyoruz. Ulusal staj programını İŞKUR'un uhdesine devrettik. Mevcut staj portalı ile birleştirdik. Aynı şekilde 10'dan fazla çalışanı olan ve özel sektör işletmelerindeki çalıştırma yükümlülüğünü titizlikle aktif işgücü programlarından yararlanan işletmelere de en az yüzde 10 stajyer zorunluluğu getirdik.

Staj döneminde gençlerimizin ücret ve prim maliyetlerini desteklemeye devam edeceğiz. İş yeri ve stajyer eşleşmesini kolaylaştırmak için iş, ve meslek danışmanlığı hizmeti vererek gençlerimizin yanında olacağız. Staj desteklerimizi önümüzdeki 3 yıl için 27 milyar lira olarak belirledik. Mevcut staj kapasitesine ilave olarak 3 yılda 800 bin gencimizin daha staj süreçlerini staj başvurularını bugün itibariyle İŞKUR üzerinden almaya başlıyoruz.

Üretim kapasitesinin kaynaklarından biri ifade ettiğim gibi eğitim altyapısıdır. Bu eğitim sistemimiz maalesef 28 Şubat döneminin adaletsizliği sebebiyle çok ağır. Katsayı denilen ucube uygulama ile meslek liseli gençlerimizin yıllarca ünitesinde istedikleri üniversitelerde eğitim görmeleri engelledi. Bu haksızlığa son verdik. Meslek liselerini çocuklarımız için tekrar cazibe merkezi haline getirdik. Mesleki eğitim kurumlarımız mezun olan gençlerimiz işgücü piyasasında büyük bir avantaja sahiptir. Bu gençlerimiz eskilerin deyişiyle "kollarında altın bilezikle" iş hayatında çok ayrıcalıklı bir yer tutmaktadır kendileri için sıkça kullanılan ara eleman ifadesinin yerini bugün iş dünyasının aranan eleman tabiri almıştır. Bu dönüşüm mesleki eğitimin süreçlerindeki yerini göstermesi açısından meslek liseleri ve meslek yüksek okullarında öğrenim gören gençlerimizi doğru yönlendirmemiz, henüz diplomalarını almadan sektörlere dahil edebilmemiz önem arz etmektedir. Bu sayede genç istihdam oranını artırabilir. Sanayimizin ve hizmet sektörümüzün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü çok daha hızlı eğitilebilir. İşte bu amaçla güç programı kapsamında geleceğin meslekte uygulamasını hayata geçiriyoruz. Uygulama çerçevesinde Yüksek Öğrenim Kurulumuz, Milli Eğitim Bakanlığımız ve Çalışma Bakanlığımız arasında güçlü bir işbirliği tesis ettik.

MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE İŞ DANIŞMANI ATANACAK

Mesleki ve teknik lise son sınıfındaki öğrencilerimizin bilgilerini İŞKUR sistemine, meslek yüksekokulları sınıflarında eğitimlerini sürdüren öğrencilerimizin yakında İŞKUR veri tabanına yükleyeceğiz. Her öğrencimizle ilgilenecek, iş danışmanı açacağız. Başta savunma sanayi olmak üzere öğrencilerimizi aileleri ve danışmanlarıyla yönlendirip farklı sektörlerdeki bir araya getireceğiz. Bu suretle yaklaşık 250 bin meslek lisesi ve meslek yüksekokulu son sınıf öğrencimizi iş ve meslek danışmanları ile buluşturacağız. 3 yılın sonunda 750 bin gencimizin iş hayatında hazır hale getireceğiz.

"EV GENCİ" YAKLAŞIMINI KABUL ETMİYORUZ

Zaman zaman gençler iş beğenmiyor. Bu tarz gençlerimize haksızlık eden genellemeler yapıldığını görüyoruz. "Ev genci" gibi tabirlere bu ülkenin aydınlık yüzlerini bilgen bir konuma iten, potansiyelini yok sayan hiçbir yaklaşımı bugüne kadar kabul etmedik, etmeyeceğiz. İşverenlerimizin haklarını nasıl gözetiyorsak gençlerimizin taleplerine de büyük bir hassasiyetle kulak vermemiz gerekiyor. İşverenlere bize bu noktada kritik bir sorumluluk düşüyor. İş hayatına ilk adımını atmaya hazırlanan gençlerimizi niteliklerine uygun işlerde istihdam etmeliyiz. Adil ücret gelişim imkanı ve öngörülebilir çalışma koşullarını kendilerine sağlamak mecburiyetindeyiz.

Ev genci kavramı, ne eğitim hayatında ne de istihdamda yer almayan gençleri belirtmek için kullanılıyor. Çoğunlukla 15-29 yaş arası bireyleri kapsayan bu grupta gençler okula gitmiyor, herhangi bir staj veya kursta bulunmuyor ve çalışmıyor.

"18-25 ARASI İŞE GİRENLERİN İLK 6 AYLIK MAAŞINI BİZ KARŞILAYACAĞIZ"

Verilerine baktığımızda Temmuz 2024 2025 döneminde yaklaşık 1,5 milyon kişinin kez sigortalı olarak kendi işini kurarak işgücü piyasasına girdiğini görüyoruz. İlk kez sigortalı olanların 18 - 29 yaş aralığında bulunurken neredeyse yarısı. Burada dikkat çeken yüzde 42'lik önemli bir kesimin ilk işe giriş yaş 30. Bu tablo iş hayatına katılımın hem de aile kurma süreçlerinin belirgin geciktiğini göstermesi bakımından önemlidir. Bu süreleri kısaltmak için aldığımız 4 program, ilk adım programıdır. Özel sektörle işbirliğinde tasarladığımız bu programla 18 - 25 yaş arası işe girenlerin, girdikten sonraki ilk 6 aylık maaşlarını biz karşılayacağız. Aynı şekilde ilk sigortalarını başlatarak 6 aya kadar tüm sigorta primlerini de biz ödeyeceğiz. Üstelik bunun karşılığında işverenler herhangi bir istihdam garantisi şartı istemiyoruz. Verdiğimiz bu desteklerle işverenlerimizin ilave istihdam sağladığı durumlarda giriş bir maliyet kalemi olmaktan çıkacak. 6 ay boyunca güvenli bir başlangıç, aynı şekilde "tecrübesiz" şeklindeki önyargıyı da fiilen ortadan kaldırmış olacak. Projeden en az bir küçük ölçekli 216 milyar lira kaynak ayırmayı öngördüğümüz bu programdan her sene 250 bin kişi olmak üzere 3 yılda 750 bin gencimizin yararlanmasını amaçlıyoruz.

GÜNLÜK 1375 LİRA HARÇLIK

Geçtiğimiz yıl uygulamayı aldığımız İŞKUR Gençlik Programı, gençlerimiz tarafından büyük bir ilgi ve teveccüh ile karşılandı. Gelir elde eden öğrencilerimizin sayısı tam 150 bine ulaştı. Şimdi bu projeyi daha büyütüyor ve günlük 1083 lira olan cep harçlığını 1375 liraya yükseltiyoruz. Böylece İŞKUR Gençlik Programı dahilinde haftada 3 gün görev alan her bir gencimizin gelirini aylık 15.000 liradan 19 bin liraya çıkacak.

Önümüzdeki 3 yılda 3 milyondan fazla gencimizin istihdama kazandıracak 445 milyar liralık devasa bir kaynağı programı tahsis edeceğiz. Güç programı ile öğrencilerimiz erken yaşta meslek liselerinde okuyan gençlerimiz daha mezun olmada güvenilir kanallardan iş bulacak. Eğitim ve istihdam dışı gençlerimiz sisteme dahil edilecek.



Üniversite mezunlarımızın iş tecrübesi risk olmaktan çıkacak. Yüksek öğrenimlerini sürdüren gençlerimiz ise okurken hem üretirken geleceğe daha donanımlı hazırlanmış olacak. Gençlerimiz, elbette işverenler için hayırlı uğurlu olsun diyorum."