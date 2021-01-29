SON DAKİKA
BORSA İSTANBUL DA, ALTIN DA, DOLAR DA, EURO DA ÇAKILDI!
HÜKÜMETTEN FAHİŞ FİYAT ARTIŞINA KARŞI YENİ HAMLE
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. 29 Ocak 2021 12:15

Hükümetten fahiş fiyat artışına karşı yeni hamle

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gıda fiyatlarıyla ilgili toplantının ardından açıklama yaptı. Açıklamada, gıda piyasasındaki gelişmelerle ilgili hızlı karar alınabilmesi için ''Erken Uyarı Sistemi'' oluşturulacağı belirtildi.

Hükümetten fahiş fiyat artışına karşı yeni hamle
A+ A-

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan başkanlığında yapılan Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısına ilişkin bir açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Komitenin; gıda ve alkolsüz içecekler grubunda ileriye dönük üretim ve fiyat gelişmelerini öngörebilmesini kolaylaştıracak veri tabanlı çalışmaları sürdürmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda; tarımsal ürünler ve gıda piyasalarındaki gelişmeler konusunda zamanlı kararlar almaya fayda sağlayacak bir Erken Uyarı Sistemi'nin oluşturulmasına ilişkin teknik altyapı çalışmaları Komiteye sunulmuş ve kurumlar arası işbirliğinin çerçevesi belirlenmiştir." denildi.

İşte bakanlıktan yapılan açıklama:


 

DHA

fahiş fiyat , gıda fiyatları , hazine ve maliye bakanlığı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM