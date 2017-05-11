Hükümetten yeni reform paketi

Hükümet, referandum sonrasında ekonomide reform çalışmalarına hız verdi. Dört alandaki reform paketlerinden ilki tamamlandı. Yarından itibaren Meclis gündemine gelecek olan "Üretim Reform Paketi" ile sanayicilerin maliyeti, yıllık bir virgül bir milyar lira azaltılıyor. Sanayicilere yeni teşvikler de geliyor.



Başbakan Binali Yıldırım'ın, "Seçim geçti, artık geçim zamanı" sözleriyle açıkladığı yeni ekonomik reformlar için ilk adım atılıyor.

Üretim reform paketi, Meclis gündemine geliyor. Mayıs sonuna kadar yasalaşacak olan üretim reform paketi, sanayicilerin yıllık maliyetini bir milyar liradan fazla azaltacak. Yeni teşvikler de getirecek.

Paketle sanayicilerin yıllık 344 milyon liralık elektrikte TRT payı kaldırılacak. Yılda 233 milyon lira ödenen haftasonu çalışma izni alma zorunluluğuna son verilecek.

Organize sanayi bölgelerindeki yıllık 360 milyon liralık emlak vergisi kaldırılacak ve 127 milyon liralık yapı denetim bedeli indirimi sağlanacak.

Kamu ihalelerinde yerli üreticiye yüzde 15 fiyat avantajı sağlanacak. Üniversitelerle yapılacak işbirliği için de yıllık 342 milyon lira devlet desteği verilecek.