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Hurma ithalatında gümrük vergisi yükseltildi

Hurma ithalatında gümrük vergisi yükseltildi

Hurma ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranları yüzde 15'den yüzde 25'e yükseltildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yüzde 15 olarak uygulanan hurmanın gümrük vergisi oranı yüzde 25 olarak belirlendi.

Karardan önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin, Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde tescil edilmesi halinde, önceki gümrük vergisi oranı uygulanacak.

Etiketler hurma ithalat hurma ithalatı
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