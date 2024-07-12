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IBAN'a para gönderenlere kötü haber

IBAN'a para gönderenlere kötü haber
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Türkiye'de son yıllarda oldukça artan "IBAN'a para transferi ile ödeme" işlemleri sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı "vergi kaçakları" için harekete geçmişti. Maliye müfettişleri şimdi IBAN'a para transferinde açıklama kısmı boş olan işlemler için harekete geçti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı kazanç sağlayan mükelleflere yönelik denetimleri artırma kararı aldı. Yapılacak denetimlerde, işletmelerin ve ilgili şahısların banka hesapları detaylı bir şekilde incelenecek. Bu incelemelerde, riskli görülen mükellefler belirlenip gerekli yasal işlemler başlatılacak.

CNN Türk'te yer alan habere göre; tüketici hakları örgütleri, IBAN ile yapılan ödemelerin tüketiciler için ciddi riskler barındırdığını vurguluyor. Özellikle alınan hizmet veya ürünlerle ilgili olası sorunlarda, tüketicilerin elinde resmi bir belge olmaması haklarını aramalarını zorlaştırıyor.

Tüketici hakları temsilcileri ödeme açıklamalarının yasal olarak zorunlu hale getirilmesi gerektiğini savundu. Uzmanlar, tüketicilere IBAN ile ödeme yaparken dikkatli olmalarını ve ödeme açıklamasına hizmetin detaylarını yazmalarını önerdi. Bu sayede, herhangi bir anlaşmazlık durumunda kanıt sunabilecekleri belirtildi.

 

 

Etiketler tüketici iban'a ödeme iban'a transfer ile ödeme ticaret iban'la ticaret maliye
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