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İDO'dan hafta içi seferleriyle ilgili açıklama

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), kısmi kapanma genelgesi kapsamında hafta içi seferlerine 05.00 ile 19.00 saatleri arasında devam edeceğini duyurdu.

İDO'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, misafirlerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbir ve önlemler eşliğinde deniz yolculuğunu güvenli şekilde sunmayı sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı söz konusu genelge doğrultusundaki yeni kısıtlamalar ve önlemler kapsamında sefer saatlerini yeniden düzenleyen İDO, hafta içi seferlerini 05.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştirmeye devam edecek.

İDO, biletli hatlarında sadece hafta sonu sefer gerçekleştirmeyecek. Hafta içi 19.00-05.00 saatlerinde, İDO bileti olan yolcular, seyahat için sokağa çıktıklarında bilet ibrazı ederek, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf seyahat edebilecekler.

Yeni düzenlemede, Sirkeci-Harem ve Eskihisar-Topçular hatlarında seferler kesintisiz devam edecek. "Kısmi Kapanma" genelgesine göre, biletli hatlarda hafta içi 05.00-19.00'da, sokağa çıkma kısıtlaması olmayan saatlerde seferler devam edecek.

İDO, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ve resmi kurumlar tarafından iletilen bilgilendirmeler kapsamında uyguladığı tedbir ve önlemlerle yolcularına güvenli bir seyahat sunacak.

Yolcular, sefer saatleriyle ilgili "www.ido.com.tr" adresinde, İDO mobil uygulamasından ve terminallerdeki satış noktalarından detaylı bilgi alabiliyor.

Etiketler ido sefer kısmi kapanma sefer saati
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