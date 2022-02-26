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İETT Genel Müdürü Bilgili'den zam isyanı

İETT Genel Müdürü Bilgili'den zam isyanı

Akaryakıta gelen zamlara tepki gösteren İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, ''Mevcut bilet fiyatları ile toplam gelir, sadece akaryakıt maliyetini bile karşılayamaz duruma geldi'' dedi.

Benzine 1.61 TL, motorine 1.51 TL gelen zam, İstanbul'da toplu ulaşımının bel kemiği İBB bağlı kuruluşu İETT'yi de zora soktu. İETT Genel Müdürü Alper Bilgili sosyal medya hesabından fahiş zamma tepki gösterdi. Bilgili “Motorin bugün 17 Lira oldu. Son iki ayda akaryakıt fiyatları %50 arttı. Mevcut bilet fiyatları ile toplam gelir, SADECE AKARYAKIT MALİYETİNİ bile karşılayamaz duruma geldi” paylaşımında bulundu.

Paylaşımında  yardım çağrısı anlamına gelen “SOS” emojisi de koyan Bilgili 26 Şubat itibari ile KDV'li son fiyatları şöyle paylaştı:

“Kurşunsuz benzin 16.77 TL, Motorin Ultraforce 17.01 TL, Motorin EcoForce 16.98 TL.”

Etiketler iett alper bilgili
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