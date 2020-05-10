İGDAŞ faturaları yeniden düzenleyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaşanan süreç ve yeni düzenlemeye ilişkin kamuoyuna bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

“Son dönemde kamuoyuna yansıyan gelişmeler doğrultusunda bir açıklama ihtiyacı duyulmuştur.

Doğal gaz dağıtım piyasası, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mevzuatlarıyla düzenlenmiş bir piyasadır. Dolayısıyla doğal gaz fatura bedelleri, mevzuatın belirlediği tarifelere uygun olarak belirlenmektedir.

Ancak, koronavirüs salgını nedeniyle 11 Mart tarihinden itibaren olağanüstü koşullar yaşanmaya başlanmıştır. Gerek çalışanlarla ilgili Hükümetçe yapılan idari düzenlemeler, gerek salgından çalışanların etkilenmesi ve hatta bir kısım vatandaşlarımızın tedbiren sayaç okunmasına izin vermemesi nedenleriyle sayaç okuma faaliyeti bu dönemde normal zamanlara göre daha zor gerçekleşmiş, fatura süreleri elde olmayan nedenlerle uzamıştır. Nisan ayında sekiz gün sokağa çıkma yasağının yaşanmış olması da bu dönemi etkileyen bir başka önemli sebeptir.

Sonuç olarak faturalar gerçek tüketim değerleri üzerinden oluşturulmuş olsa da bu dönemde daha uzun bir süreyi kapsamıştır.

EPDK’nın uyarısı üzerine ödenmeyen faturalar iptal edilerek 30 günlük faturalar düzenlemek için çalışma başlatılmıştır.

Buna göre yeni fatura bedeli, 30 güne karşılık gelecek şekilde yeniden düzenlenecek; hâlihazırda tüketilmiş bakiye kısım ise bir sonraki faturaya yansıtılacaktır.

Ödenmiş faturalarda da esasen gerçek tüketimden kaynaklanan bedel ödenmiş olmakla birlikte; abonelerimizin talebi halinde, 30 güne karşılık gelecek şekilde yeniden düzenlenecek; hâlihazırda tüketilmiş bakiye kısım ise bir sonraki faturaya yansıtılacaktır. Bu durumda, bakiye tüketim için ödenmiş tutar sonraki faturadan mahsup edilebileceği gibi talep halinde iadesi sağlanacaktır.