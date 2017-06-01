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  2. Ekonomi
  3. 01 Haziran 2017 13:16

İhracat rakamları açıklandı

İhracat mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 arttı.

İhracat rakamları açıklandı
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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ihracatın, mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,8 artarak 12 milyar 472 milyon dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

TİM'in Mayıs 2017'ye ilişkin ihracat verileri, Ekonomi Bakanı Zeybekci'nin katılımıyla Arçelik Çayırova Kampüsü'nde düzenlenen toplantıda açıklandı.

Toplantının açılışında mayıs ayı verilerine ilişkin bilgi veren Zeybekci, TİM verilerine göre, ihracatın, mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,8 artarak 12 milyar 472 milyon dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Zeybekci, verilere göre, yılın ilk 5 ayında ihracatın yüzde 10 artışla 63 milyar 146 milyon dolar olduğunu belirterek, "12 aylık ihracatımız ise yüzde 5,2 yükselişle 146 milyar 958 milyon dolar, yani yaklaşık 147 milyar dolara ulaştı." dedi.

AA

ekonomi bakanı , nihat zeybekci , ihracat rakamları