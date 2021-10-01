İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre, ihracat geçen ay yüzde 30 artışla 20,8 milyar dolar oldu. Böylece Cumhuriyet tarihinde ilk kez aylık bazda 20 milyar dolar eşiği aşıldı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, eylül ayına ilişkin öncü dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre eylül ayında ihracat yıllık yüzde 30'luk artışla 20,8 milyar dolar oldu. İthalat ise yüzde 12 artışla 23,4 milyar dolar olarak kaydedildi. Eylülde dış ticaret açığı ise yüzde 46,4 düşüşle 2,6 milyar dolar oldu.

9 AYLIK DÖNEMDE YÜZDE 36 ARTTI

2021 yılı ocak-eylül döneminde ise ihracat geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 36 artarak 161 milyar dolar olarak gerçekleşti.

CUMHURİYET TARİHİNDE İLK

Rakamlar hakkında bir değerlendirme yapan Bakan Muş, İhracatımız ekonomimizin lokomotifi olmaya devam ediyor. 20.8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Cumhuriyet tarihinde ilk kez 20 milyar doları aştık" dedi.

''211 MİLYAR DOLAR HEDEFİNİN ÜZERİNE ÇIKTIK''

Bakan Muş, "Son 12 aylık ihracat 212,2 milyar dolar ile yeni bir Cumhuriyet rekoru kırdı. Bu değerle yıl sonu Orta Vadeli Program hedefi olan 211 milyar doların üzerine çıktık" ifadelerini kullandı. Açıklanan rakamlara göre yılın ilk 9 ayında, yüzde 36'lık artışla 161 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Son 12 ayda yapılan 212,2 milyar dolarlık ihracatla 211 milyar dolar olan yıllık hedef de aşılmış oldu.

ÇELİK İLK KEZ ZİRVEDE

Eylülde geçtiğimiz yılın aynı ayına göre; 23 sektör ihracatını artırırken 2,6 milyar dolarlık ihracatla Çelik, sektörler arasında ilk kez zirvede yer aldı.