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IKEA'dan sürpriz hamle: IKEA 2'nci el geliyor

IKEA'dan sürpriz hamle: IKEA 2'nci el geliyor
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Tüketicilerin ikinci el mobilyaları alıp satabilecekleri bir platformun testlerine başlayan IKEA, eBay ve Craigslist gibi sitelere rakip olmaya hazırlanıyor.

IKEA mağazalarının ana işletmecisi Ingka'nın CEO'su Jesper Brodin, IKEA Preowned adını verdikleri sitenin yıl sonuna kadar Madrid ile Oslo'da test edileceğini ve platformun küresel çapta yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Brodin, Financial Times'a verdiği röportajda, "Bu bir süredir hayalini kurduğumuz bir şeydi. IKEA'da daha gelişmiş şeyler yapabileceğimiz bir noktadayız. Şirketin dijitalde evrim geçirmesine inanılmaz bir güven var" dedi.

Kaynaklardan elde edilen bilgilere göre uygulamada müşteriler ürünlerini, kendi resimlerini ve satış fiyatını girecek, IKEA'nın yapay zeka destekli veritabanı buna uygun olarak kendi ölçümlerini dahil edecek. Alıcı mobilyayı doğrudan satıcıdan teslim alırken, satıcı para veya IKEA'dan yüzde 15 indirimli bir çek alma seçeneğine sahip olacak.

İsveçli mobilya devi IKEA, daha önce yeni ürünlerini Çin'deki Alibaba, Tmall gibi üçüncü taraf platformlarda satmayı denemişti. Ancak, IKEA Preowned platformu, firmanın ikinci el pazarlarına doğrudan ilk adımı olacak.

Etiketler ıkea ikinci el 2. el ikea 2. el
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