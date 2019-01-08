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  2. Ekonomi
  3. 08 Ocak 2019 18:23

İki borsaya rakip geliyor

New York ve Nasdaq borsalarına rakip olabilecek düşük maliyetli yeni bir borsa kurulacak.

İki borsaya rakip geliyor
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Bir grup finans şirketi, New York Borsası (NYSE) ve Nasdaq ile rekabet edebilecek düşük maliyetli yeni bir borsa kurmayı planlıyorlar. Yeni girişimin adı Members Exchange ya da MEMX olacak ve dokuz kuruluş tarafından finanse ve kontrol edilecek.

Morgan Stanley, Fidelity Investments, Citadel Securities LLC ve diğer bazı finans şirketleri, New York Borsası (NYSE) ve Nasdaq ile rekabet edebilecek düşük maliyetli yeni bir borsa kurmayı planlıyorlar.

İşlemciler, uzun yıllardır hisse işlemleri verileri için haksız derecede yüksek ücretler talep eden büyük Amerikan borsalarından şikayetçiler.

Yeni borsa hakkında dün ortaya çıkan haberler, NYSE ve Nasdaq'ın ana şirketlerinin hisse değerlerini düşürdü.

Fitch Ratings'den Nathan Flanders, "Bu duyuru, borsalar ile diğer piyasa katılımcıları arasında uzun zamandır süren ücret savaşında en son salvo oldu. Bu gelişme, hiç değilse faaliyette olan borsalar üzerinde olası kazanç baskısı açısından ciddiye alınmalı" dedi.

Yeni borsayı kuracakları belirtilen şirketler dün yaptıkları yazılı açıklamada, amaçlarının rekabeti artırmak, operasyonel şeffaflığı geliştirmek, sabit giderleri azaltmak ve ABD içinde hisse senedi alım-satımını sadeleştirmek olduğunu söylediler. Veri ücretleri, işlemcilerin ödemek zorunda kaldığı en ağır gider kalemi.

Yeni girişimin adı Members Exchange ya da MEMX olacak ve dokuz kuruluş tarafından finanse ve kontrol edilecek. Kuruluşlar ise;

Bank of America Merrill Lynch, Charles Schwab Corp, E*TRADE Financial Corp, TD Ameritrade Holdings Corp, UBS, Virtu Financial, Morgan Stanley, Fidelity ve Citadel.

Temel emir biçimleri ve en yeni teknolojiyle sade bir alım-satım modeli kurmak isteyen MEMX, aynı zamanda kurucularının perakende ve kurumsal yatırımcılardan oluşan müşteri portföyünün de çıkarlarını temsil edecek.

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