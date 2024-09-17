İki dev finans kuruluşundan altın tahmini

ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararı beklenirken, altın fiyatları tarihi rekor seviyesine ulaşıp bu sınırdan geri döndü. Dünyanın önde gelen 2 kurumu hem küçük, hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın için tahminlerini açıkladı.

Geçtiğimiz hafta ABD'de de açıklanan ÜFE ve TÜFE verileri yanı sıra Avrupa Merkez Bankasının faiz kararı ile rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı beklentileri ile de yükselişini sürdürüyor.

Analistlere göre enflasyon verileri Fed'in ileride daha agresif indirim yapmayı düşünmesi için biraz alan bırakırken karışık seyreden hisse senedi piyasalarına karşı portföylerde koruma aracı olarak kullanılıyor.

Değerli metal bu yıl yaklaşık yüzde 20 yükseliş gösterirke altının yükseliş eğilimini destekleyen diğer faktörler arasında merkez bankaları ve Çinli tüketicilerden gelen artan satın alımlar ile Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmalar bulunuyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının takip edileceği haftaya temkinli başlarken, yurt içinde de gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.

Analistler, faiz kararıyla birlikte çarşamba günü politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini dile getirdi.

Goldman Sachs analistleri ise merkez bankalarının güçlü altın talebine ve Fed'in bu haftaki politika toplantısında faiz indirimi beklentilerine işaret ederek, altın fiyatlarına ilişkin iyimser görünümünü yinelediği yatırımcı notunda, “Ekonomistlerimizin çarşamba günü 25 baz puanlık bir Fed indirimi öngördüğü senaryoda altın fiyatlarında kısa vadeli bir düşüş beklesek de, uzun vadede altın ticareti tavsiyemizi ve 2025 başında 2700 dolar/ons fiyat hedefimizi yineliyoruz” dedi.

Avustralyalı ANZ Group ise makroekonomik ve jeopolitik endişeler ile ABD seçimleri ve hisse senedi piyasasındaki olası oynaklık artışının altına yatırım yapmak için cazip bir ortam sunduğunu söylemiş ve altın fiyatlarının kısa vadede 2700 dolara, 2025 yılı sonuna kadar ise 2900 dolara ulaşmasını beklediklerini duyurmuştu.