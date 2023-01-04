İki zincir market fiyatları sabitledi, bir market indirim yaptı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un, zincir market temsilcileriyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından iki market zinciri fiyatları sabitleme kararı aldı. CarrefourSA ise 20 bin üründe indirim yapacağını duyurdu.

Bakan Mehmet Muş, 26 Aralık 2022'de Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleri ile bir araya gelip, asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatları ile ilgili uyarılarda bulundu.

ŞOK MARKETLER OCAK AYI BOYUNCA 1000 ÜRÜNDE FİYATI SABİTLEDİ

Bakan Muş'un görüşmesinin ardından 'Şok' isimli market, ocak ayı boyunca 1000 üründe sabit fiyat uygulamasına geçti. 'Şok'un ardından 'Migros' da ocak ayı için sabit fiyat ve sürekli indirim kampanyası başlatıldığını açıkladı.

MİGROS: 3 BİNDEN FAZLA ÜRÜNDE SÜREKLİ İNDİRİM

Marketten yapılan açıklamada, 419 temel ihtiyaç ürünlerinde sabit fiyat, 3 binden fazla üründe sürekli indirim, 23 farklı ürün ailesinden tüm ürünlerde yüzde 25 ile yüzde 50 arasında indirimler uygulandığı bildirildi.

CARREFOURSA DA KATILDI

Ocak ayında 20 bin üründe yüzde 20’den yüzde 40’a varan indirimlerin olacağını duyuran CarrefourSA ise şu açıklamayı yaptı:

CarrefourSA olarak, “Doğrusu CarrefourSA’da” ana sloganımız kapsamında, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini anlayıp, doğru üreticiden, doğru ürünü temin ederek, doğru hizmet anlayışı ile farklılaşmaya ve en önemlisi tüm bunları doğru fiyat stratejisiyle sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda ocak ayında gıda ve gıda dışı ürün kategorilerinde 20 bin üründe %20’den %40’a varan indirimler uygulayacağız.

Zincir marketler kampanyalarını ise sosyal medya üzerinden duyurdu.

"DİĞER MARKETLERİN BU KAMPANYAYA KATILMASI ADETA ZORUNLU"

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ise zincir marketlerin fiyat düzenlemesinin ardından şunları aktardı:

"Diğer zincir marketlerin de bu kampanyaya katılması adeta zorunlu oldu. Aksi halde satışları düşecek, ciroları azalacak ve tüketici sabit fiyat olan yerleri tercih edecek. Ülkemizde faaliyet gösteren tüm zincir marketlerin bu kampanyaya katılması, en az 1 yıllık bir süre için fiyatı standart haline getirmeleri lazım." dedi.

DHA