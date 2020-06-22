İkinci el araç satan firmalar dikkat! Birçok işletme kapanabilir

9 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, ‘İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' yayınlandı. Son gelen bu tebligatla birlikte, ikinci el araç ticareti yapan firmaların, bölgelerinde bir galericiler sitesi varsa, mevcut showroomlarını kapatarak, buralara taşınması, aksi takdirde ilgili bölge belediyeleri tarafından işletmelerin mühürleneceği kendilerine bildirildi.

Bilindiği üzere son dönemde, ikinci el otomobil ticaretinin düzenlenmesi konusunda önemli regülasyon değişiklikleri gerçekleştirilerek; “apartman altı” olarak tabir edilen, bir kasa bir masadan oluşan, çoğu zaman içinde bir araç dahi olmayan, “oto galeri” adı altında yüzlerce, hatta binlerce işletmenin, belirli standartlarda hizmet vermesi ve eğer bulundukları bölgede bir galericiler sitesi benzeri yerleşke varsa, buralara taşınması sağlanmaya çalışılmakta, bir anlamda bu işi gerçekten yapanla, “göstermelik” yapanların ayrışması da hedeflenmekte.

BİR KASA BİR MASA



Sözcü'den Emre ÖZPEYNİRCİ'nin haberine göre, Yalnız işin ilginç tarafı, her ne statüde olursa olsun, tüm ikinci el işi yapan firmaları aynı regülasyon altında değerlendirerek, showroomlarını kapatarak galericiler sitesine yönlendirmek konusunda dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Elbette ki, bir kasa-bir masa anlayışıyla “görünürde galerici” olarak çalışan işletmelerin belirli bir standarda kavuşturulması, gerekiyorsa galericiler sitesi gibi yerleşkelere yönlendirilmeleri anlaşılır bir durum. Ancak diğer yandan, ikinci el işini marka altında yapan, aynı marka altında bayilikleri olan, yerli ve yabancı yatırımcıların da bu sektörde yatırım yaptıklarını ve yeni yeni yabancı yatırımcıların da bu sektöre yatırım yapmayı düşündüklerini görüyoruz. Şu anda, yapmış olduğu tesis yatırımı ve standartları ne olursa olsun tüm firmaları, “madem galericisin, galericiler sitesine gideceksin” mantığı ile bulundukları tesislerden çıkmaya zorlamak, ne kadar mantıklı doğru bir yaklaşım, buna da bir bakmak lazım.

BİRÇOK İŞLETME KAPANIR



Özellikle de işin gereğini tam anlamıyla yerine getiren, ciddi marka standartlarına sahip, tesis ve elaman standartlarını hayata geçirmiş bu tip işletmelerin galericiler sitesine yönlendirilmesi, bu işletmelerin kapanmalarına da sebebiyet verebileceğinden, birçok kişi işinden olabilecek, kapanan bu işletmelerin yerine büyük ihtimalle yenileri de açılmayacaktır. İşin daha da kötüsü bu durum, mevcut ve gelecekte ikinci el işine yatırım yaparak, büyük bir marka çatısı altında kendi bayiliklerini kuracak olan firmaların da geri adım atmalarına sebebiyet verebilecektir.

Oysa, hem müşterilerin daha güvenilir bir marka üzerinden ikinci al araç alım satım işlemlerini yapması, hem de bu tür ciddi firmalarda tüm işlemlerin kayıt altında yapılacak olması sebebiyle de devletin vergi kaybına sebebiyet vermemesi açısından, bu sektörü cazip bulup da yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı büyük firmaları bu kararlarını tekrar gözden geçirmeye sevk edebilecektir.

YAPMAKTAKİ AMAÇ NEDİR?

Özetle; bir standart getirerek, hem çevresel açıdan görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak, hem de ikinci el araç sektörünün daha derli toplu bir şekle bürünmesini sağlamak amacıyla yola çıkarken, regülasyonlardaki “genel” tanımlar, kurunun arasında yaşın da yanmasına sebep olmakta, ve ikinci el sektöründe daha düzgün işletmelerin yatırım yapma şansı zayıflamaktadır. Kişisel görüşüm; bir yasayı, regülasyonu hazırlarken, “bunu yapmaktaki amacımız nedir?” diye bir sormakta fayda var. Bir yeri düzeltirken, başka tarafı bozmamak lazım.

Şu anda geldiğimiz noktada, ikinci el showroomları, sırf o bölgede bir galericiler sitesi var diye, belediyeler tarafından o sitelere taşınmaya zorlanacak ve “galeri” statüsündeki küçük işletmeler bu yerlere taşınırken daha büyük ve markalı ikinci el yatırımı yapmış olan firmalar, galericilerle aynı sitede olmayı tercih etmeyecekleri için showroomlarını kapatmak durumunda dahi kalacaktır.