İktidarın tüm hesaplarını bozacak KKM raporu ortaya çıktı

CHP TBMM Grubu’nun haftalık ekonomi raporuna göre, dolar kurunun sabit kalması kur korumalı mevduata olan talebi düşürdü.

CHP TBMM Grubu’nun haftalık ekonomi raporu, kur korumalı mevduata yönelik talebin düştüğünü gösterdi.

Cumhuriyet'in haberine göre, bankalardaki toplam mevduat, 4-11 Kasım haftasında, 155 milyar lira artarak 8.58 trilyon liraya yükseldi. BDDK’nin istatistiklerine göre, yılbaşından bu yana TL mevduatlar yüzde 121 arttı. Bu artışın büyük kısmı, dövize endekslenen mevduatlardan kaynaklandı. KKM hariç tutulduğunda TL mevduatlarda yılbaşından bu yana sadece yüzde 49 oranında artış oldu.

Döviz mevduatlarının, tümüyle parite etkisinden 1.4 milyar dolar artarak 239 milyar dolara yükseldiği, 4-11 Kasım haftasında bu kapsamdaki gerçek kişilerin döviz mevduatlarının ise 1.2 milyar dolar artarak 144.8 milyar dolara çıktığı görüldü.