İlaç devinden 13 milyar dolarlık satın alma!

ABD'li ilaç devi Bristol Myers Squibb, Financial Times'ın haberine göre 13 milyar dolara MyoKardia'yı satın alacağını açıkladı. Kanser ilaçlarına olan bağımlılığın bir kısmını azaltmaya çalıştığı için kalp hastalığı tedavileri portföyünü desteklemek amacıyla yaptığı satın alma sonrasında hisselerinde yükseliş yaşandı.

MykoKardia CEO'su Tassos Gianakakos, şirketin sekiz yıl önce ciddi kardiyovasküler hastalıkları "cesur ve yenilikçi bilim" ile ele almak için kurulduğunu söyledi. O zamandan beri, hastalıktan sonra kalbin çalışmasına yardımcı olmak için tedaviler üretildiğini söyledi.

MyoKardia'nın geliştirdiği kalp ilacı, obstrüktif hipertrofik kardiyomiyopati tedavisinde test ediliyor ve ABD ile Avrupa'da yaklaşık 200.000 insanı etkiliyor.