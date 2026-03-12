İlaç fiyatlarına çifte zam geliyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

İlaç fiyatları belirlenirken kullanılan sabit euro kurunda değişikiğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararla birlikte, euro kuru 26 lira 87 kuruşa yükseldi. 1 Nisan itibarıyla ise euro kuru 29 lira 11 kuruş üzerinden hesaplanacak.

Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre 25 lira 33 kuruş olan euro kuru, 1 Nisan'a kadar 26 lira 87 kuruş olarak kabul edilecek.

1 Nisan itibarıyla ise euro kuru yüzde 8 daha yükseltilerek 29 lira 11 kuruş üzerinden hesaplanacak. Fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 100 lira 37 kuruş, diğer ürünlerde 52 lira 44 kuruş olarak belirlendi.

Bu değerlerin altındaki ilaçlar için euro kuru güncellemesi yapılmayacak.