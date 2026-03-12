  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. İlaç fiyatlarına çifte zam geliyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

İlaç fiyatlarına çifte zam geliyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

İlaç fiyatlarına çifte zam geliyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
Güncelleme:

İlaç fiyatları belirlenirken kullanılan sabit euro kurunda değişikiğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararla birlikte, euro kuru 26 lira 87 kuruşa yükseldi. 1 Nisan itibarıyla ise euro kuru 29 lira 11 kuruş üzerinden hesaplanacak.

Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre 25 lira 33 kuruş olan euro kuru, 1 Nisan'a kadar 26 lira 87 kuruş olarak kabul edilecek.

1 Nisan itibarıyla ise euro kuru yüzde 8 daha yükseltilerek 29 lira 11 kuruş üzerinden hesaplanacak. Fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 100 lira 37 kuruş, diğer ürünlerde 52 lira 44 kuruş olarak belirlendi.

Bu değerlerin altındaki ilaçlar için euro kuru güncellemesi yapılmayacak.

 

Bu Haberleri Kaçırma...

Uzak Şehir’de büyük sürpriz: Cihan’ın yarım kalan aşkı Meryem'i canlandıracak isim belli oldu
Uzak Şehir’de büyük sürpriz: Cihan’ın yarım kalan aşkı Meryem'i canlandıracak isim belli oldu
Pınar Altuğ'un ''müstehcen sahne" sorusuna yanıtı, Yağmur Atacan’ın ise tepkisi olay oldu
Pınar Altuğ'un ''müstehcen sahne" sorusuna yanıtı, Yağmur Atacan’ın ise tepkisi olay oldu
Bahar havasına mola! Soğuk ve kar yağışı geri dönüyor
Bahar havasına mola! Soğuk ve kar yağışı geri dönüyor
İstanbul'da elektrik kesintisi: 20 ilçede binlerce hane etkilenecek
İstanbul'da elektrik kesintisi: 20 ilçede binlerce hane etkilenecek
Büyük buluşma gerçekleşti: Yaren Leylek, Nazlı'sına kavuştu
Büyük buluşma gerçekleşti: Yaren Leylek, Nazlı'sına kavuştu
600 bin liraya aldığı aracı ekspertize götürdü, hayatının şokunu yaşadı
600 bin liraya aldığı aracı ekspertize götürdü, hayatının şokunu yaşadı
Doğa yürüyüşü faciayla bitti! Yardım etmek isterken uçuruma yuvarlandılar: Ölü ve yaralılar var
Doğa yürüyüşü faciayla bitti! Yardım etmek isterken uçuruma yuvarlandılar: Ölü ve yaralılar var
Trafikte yol kesmenin bedeli ağır oldu! Magandalığa rekor ceza
Trafikte yol kesmenin bedeli ağır oldu! Magandalığa rekor ceza
Etiketler ilaç fiyatları Resmi Gazete Euro
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da dev kesinti: 22 ilçeye elektrik verilemeyecek İstanbul'da dev kesinti: 22 ilçeye elektrik verilemeyecek Öğrencilere kantin kartı müjdesi: Her ay 2 bin TL yüklenecek Öğrencilere kantin kartı müjdesi: Her ay 2 bin TL yüklenecek Seda Sayan'ı görenler gözlerine inanamadı! 20 yaş birden gençleşti Seda Sayan'ı görenler gözlerine inanamadı! 20 yaş birden gençleşti Bahar havasına mola! Soğuk ve kar yağışı geri dönüyor Bahar havasına mola! Soğuk ve kar yağışı geri dönüyor ÖSYM'den YKS uyarısı: Bugün sona eriyor ÖSYM'den YKS uyarısı: Bugün sona eriyor Kaybolan kadın için zamanla yarıştılar! 38'inci saatte bu halde bulundu Kaybolan kadın için zamanla yarıştılar! 38'inci saatte bu halde bulundu Savaşta 13. gün: İran'da banka şubesi bombalandı, Dubai'de gökdelen vuruldu! Savaşta 13. gün: İran'da banka şubesi bombalandı, Dubai'de gökdelen vuruldu! Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabına soruşturma Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabına soruşturma APP plaka düzenlemesinde kafalar fena karıştı APP plaka düzenlemesinde kafalar fena karıştı Adana'da dehşet gecesi: Eline kolonyayı aldı, mahalleyi ayağa kaldırdı Adana'da dehşet gecesi: Eline kolonyayı aldı, mahalleyi ayağa kaldırdı
Arda Güler'li Real Madrid'den Manchester City'e farklı tarife! Arda Güler'li Real Madrid'den Manchester City'e farklı tarife! 16 yaşındaki Zuhal evde ölü bulundu! Ağabey ve baba gözaltında 16 yaşındaki Zuhal evde ölü bulundu! Ağabey ve baba gözaltında Ünlü DJ Mahmut Orhan'ın süper lüks oyuncağı fiyatıyla olay oldu Ünlü DJ Mahmut Orhan'ın süper lüks oyuncağı fiyatıyla olay oldu İran füzesine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB ilk kez açıkladı İran füzesine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB ilk kez açıkladı Doğa yürüyüşü faciayla bitti! Yardım etmek isterken uçuruma yuvarlandılar: Ölü ve yaralılar var Doğa yürüyüşü faciayla bitti! Yardım etmek isterken uçuruma yuvarlandılar: Ölü ve yaralılar var 600 bin liraya aldığı aracı ekspertize götürdü, hayatının şokunu yaşadı 600 bin liraya aldığı aracı ekspertize götürdü, hayatının şokunu yaşadı İran savaşın sona ermesi için şartlarını açıkladı İran savaşın sona ermesi için şartlarını açıkladı Benzin ve motorine yine zam geliyor! Tarih belli oldu Benzin ve motorine yine zam geliyor! Tarih belli oldu Terör örgütü elebaşı Salih Müslim öldü! Darısı diğerlerinin başına Terör örgütü elebaşı Salih Müslim öldü! Darısı diğerlerinin başına