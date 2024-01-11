ilişkin yeni

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JPMorgan, bugün 30 seviyesini aşan dolar/TL için 2024 yıl sonu tahminini 34 seviyesinden 36 seviyesine revize etti.

ABD'li yatırım bankası JPMorgan, dolar/TL öngörüsünü revize etti. Aralarında Saad Sıddiqui ve Fatih Akçelik’in de olduğu stratejistler yayımladıkları raporda, “Pozitif reel getiriler ve ucuz değerlemeler lira için reel olarak değer kazanma potansiyeli argümanını ortaya koyuyor. Ancak bu, dezenflasyon sürecine devam edilmesine bağlı” değerlendirmesinde bulundu.

Rapora göre, belirtilen politika hedefleri ve şu ana kadarki uygulamalar cesaret verici ancak bu ilk kazanımların konsolidasyonu ve sağlamlaştırılması için yatırımcıların enflasyonun sürekli bir düşüş yolunda olduğuna dair devam eden kanıtlara ihtiyacı olacak.

"Lirada son aylardaki değer kaybı trendi rezerv biriktirme ve nominal kur performansı arasında ödünleşim olduğuna işaret ediyor. Kısa vadede bu trend yerel para birimine girişleri engelliyor ve dezenflasyon süreci için zorluk teşkil ediyor" denilen raporda, “Ancak yatırımcılar için bu değer kaybı vadeli işlemlerde fiyatlananın altında olduğu sürece, ki önümüzdeki aylarda da öyle olacağını düşünüyoruz, TL yine de makul toplam getiri imkanı sunuyor” ifadeleri kullanıldı.

Bu kapsamda JPMorgan stratejistleri, bugün 30 seviyesini aşan dolar/TL için 2024 yıl sonu tahminlerini 34 seviyesinden 36 seviyesine revize ettiklerini duyurdu.

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