İmamoğlu kur artışının İBB'ye maliyetini açıkladı

Ekrem İmamoğlu, dolar kurunun 13,50 seviyesini aşmasının ardından artışların İBB'ye maliyetini açıkladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dolar kurunun 13,50 seviyesini aşmasının ardından açıklama yaptı.

1,3 milyar TL'ye 300 bin ihtiyaç sahibi aileye sosyal destek sağladıklarını belirten İmamoğlu, Artan dolar kurunun İBB'ye maliyetinin 3.5 milyar TL olduğunu ifade etti.

İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından artan dolar kurunun İBB'ye maliyetini paylaştığı açıklaması şöyle:

"İstanbul’da yıllık 1.3 milyar lira harcayarak 300 bin ihtiyaç sahibi aileye sosyal destek sağlıyoruz. Bugünkü kur artışının İBB’ye maliyeti ise; 3.5 milyar lira. Takdir Türk Milleti’nin"