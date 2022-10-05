İmamoğlu'nun 'metro' paylaşımına Bakan Nebati'den yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Bakan Nebati'den kredi yanıtı geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye, Ataşehir-Göztepe metrosunun tamamlanması için imzayı atma çağrısında bulunması sonrası Bakan Nebati'den yanıt geldi.

İmamoğlu'ndan Bakan Nebati'ye 'metro' tepkisi! Çok konuşulan sözlerini hatırlattı: "Nöroekonomi, heterodoks yaklaşım, epistemolojik kopuş vs"



Geçen hafta Ekonomik Dönüşüm Zirvesi'ndeki konuşması sırasında birçok terimi uzun bir cümlede kullandığı cümlesiyle gündemdeki yerini koruyan Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İmamoğlu'na yanıt verdi.

Bakan Nebati, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın İmamoğlu, "Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı" projesine ilişkin dış finansman ihtiyacını karşılayacak temin izni, geçtiğimiz hafta İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine sunulmak üzere Bakanlığımız tarafından imzalandı.

Vatandaşlarımızın faydalanacağı bir hizmet söz konusuysa inceleme ve değerlendirme sürecinde asla parti ayrımı gözetmeyiz. Umarım belediyenin ulaşım altyapısında son dönemde oluşan sorunları giderir, mevcut projelerin üstüne beton dökmez ve İstanbulluları yollarda bırakmazsınız!"

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, "Nöroekonomi, heterodoks yaklaşım, epistemolojik kopuş vs bu imzayı atın Sayın Bakan" sözleriyle başlamış ve "Ataşehir Göztepe Metrosu için kredi bulduk. Ama Hazine ve Maliye Bakanı aylardır imzayı atmıyor" demişti.

Paylaşımında "İstanbul'un kalbine kocaman Finans Merkezi yapılıyor ama metrosu yok" ifadelerine yer veren İmamoğlu, tweetini şu şekilde sonlandırmıştı:

"ZARAR, ZİYAN, YAZIK, GÜNAH"