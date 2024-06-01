  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. IMF, 2,2 milyar dolarlık krediyi onayladı

IMF, 2,2 milyar dolarlık krediyi onayladı

IMF, 2,2 milyar dolarlık krediyi onayladı
Güncelleme:

IMF, Ukrayna'ya yaklaşık 2,2 milyar dolarlık ödeme için ön anlaşmaya vardığını açıkladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Ukrayna'ya yönelik kredi programının dördüncü incelemesini tamamlarken yaklaşık 2,2 milyar dolarlık ödeme için ön anlaşmaya vardı.

Fondan yapılan açıklamada, IMF ve Ukraynalı yetkililerin toplam 15,6 milyar dolarlık 4 yıllık finansman paketinin dördüncü incelemesine ilişkin personel düzeyinde anlaştığı aktarıldı.

Açıklamada, IMF İcra Direktörleri Kurulu'nun onayına bağlı olarak Ukrayna'nın yaklaşık 2,2 milyar dolara erişebileceği kaydedildi.

UKRAYNA EKONOMİSİNDE BÜYÜME BEKLENTİSİ
Makroekonomik istikrarı sürdürmek ve ekonomik reformları ilerletmek için güncellenmiş bir dizi ekonomik ve mali politika üzerinde de anlaşmaya varıldığı belirtilen açıklamada, Ukrayna ekonomisinin 2024'ün ilk çeyreğinde dirençli büyüme göstermeye ve enflasyonla mücadeleyi sürdürmeye devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, ancak risklerin yüksek olduğu ve savaş devam ettikçe arttığına da işaret edilerek, yılın geri kalanına ilişkin görünümün oldukça belirsiz olmaya devam ettiği aktarıldı.

Etiketler kredi ukrayna Rusya imf uluslararası para fonu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Amasya'da sele kapılan kadını bir taksici kurtardı Amasya'da sele kapılan kadını bir taksici kurtardı Kamuda mesai ve izin sistemi değişti Kamuda mesai ve izin sistemi değişti Midyeci - pilavcı kavgasında ortalık karıştı; polis memurunu azarlayıp kovdu Midyeci - pilavcı kavgasında ortalık karıştı; polis memurunu azarlayıp kovdu Sınırda 24 Km'lik Schengen kuyruğu kamerada Sınırda 24 Km'lik Schengen kuyruğu kamerada AK Parti'den ''elle arama'' düzenlemesi: Kimse itiraz edemeyecek AK Parti'den ''elle arama'' düzenlemesi: Kimse itiraz edemeyecek Sakarya'da kimyasal panik: Geceyi sokakta geçirdiler, AFAD ve Valilik'ten açıklama geldi Sakarya'da kimyasal panik: Geceyi sokakta geçirdiler, AFAD ve Valilik'ten açıklama geldi Bayraktar TB2 dünyada bir ilki başardı: Takla atan ilk SİHA Bayraktar TB2 dünyada bir ilki başardı: Takla atan ilk SİHA Hayranından ünlü şarkıcıya ''cinsellik içeren konser'' davası Hayranından ünlü şarkıcıya ''cinsellik içeren konser'' davası Mansur Yavaş için ''adaylığa hazırlanıyor'' iddiası Mansur Yavaş için ''adaylığa hazırlanıyor'' iddiası AK Partili ismin kardeşine işlem yapan polislere gözaltı AK Partili ismin kardeşine işlem yapan polislere gözaltı