IMF: Sıkı karantina önlemleri ekonomik toparlanmayı hızlandırabilir

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Ekim 2020 sayısının 2. bölümünü "Büyük Karantina: Ekonomik Etkiyi İnceleme" başlığıyla yayımladı.

Kovid-19 salgınının yayılmasını kontrol altına almak için birçok ülkenin karantina önlemlerine başvurduğunun aktarıldığı raporda, ekonomik faaliyetin "dramatik" bir şekilde daraldığı kaydedildi.

Politika yapıcılara uyarı

Raporda, "Ekonomik daralmadan büyük ölçüde karantina önlemleri sorumlu olsaydı, kaldırıldıklarında hızlı bir ekonomik toparlanmanın beklenmesi mantıklı olurdu." denildi.



Karantina ve gönüllü sosyal mesafe önlemlerinin ekonomik durgunluğu tetiklemede neredeyse karşılaştırılabilir bir rol oynadığına işaret edilen raporda, "Karantina önlemleri kaldırılsa bile sağlık riskleri devam ederken ekonomiler potansiyelin altında işlemeye devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Raporda, politika yapıcıların politika desteklerini kaldırma konusunda dikkatli olması ve ekonomik faaliyeti desteklemenin yollarını düşünmesi gerektiği vurgulandı.

"Sağlık risklerinin üzerine gidilmesi ön şart"

Karantinaların salgını önemli ölçüde azaltabileceğinin vurgulandığı raporda, şunlar kaydedildi:

"Karantina önlemleri, enfeksiyonu önemli ölçüde azaltmak için yeterince sıkı olmalıdır. Karantinaların enfeksiyonları azaltmadaki etkinliği, salgını kontrol altına almada başarılı olursa ve gönüllü sosyal mesafenin boyutunu sınırlarsa daha hızlı bir ekonomik toparlanmanın yolunu açabileceğini göstermektedir. Bu nedenle karantinaların kısa vadeli ekonomik maliyetleri daha güçlü bir orta vadeli büyümeyle telafi edilebilir, bu da muhtemelen ekonomi üzerinde olumlu etkilere yol açabilir."

Öte yandan, IMF ekonomistleri tarafından konuya ilişkin "Kovid'in Gerçek Zamanlı Etkisi: Krizde Dengeyi Bulmak" başlıklı bir blog yazısı kaleme alındı. Yazıda, "Sağlık risklerinin üzerine gidilmesi güçlü ve sürdürülebilir ekonomik toparlanma için ön şart gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulunuldu.