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IMF'den Uganda'ya önemli kredi desteği

IMF'den Uganda'ya önemli kredi desteği

uslararası Para Fonu'nun (IMF) Uganda'ya kısa ve orta vadede ekonomik toparlanma ve kalkınma için 125 milyon dolarlık kredi desteğinde bulunacağı duyuruldu.

Uluslararası Para Fonu (IMF), kısa ve orta vadede ekonomik toparlanma ve kalkınma için Uganda'ya 125 milyon dolarlık mali yardımda bulunacağını duyurdu.

IMF Yürütme Kurulu'ndan yapılan açıklamada değerlendirmesine yer verilen IMF Başkan Yardımcısı Bo Li, "Uganda makamları zorlu bir ortamda ekonomik programlarına sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam ediyor. Programın performansı tatmin edici" ifadelerini kullandı.

Ugandalı yetkililerin geçen temmuzdan bu yana Kovid-19 salgınının ikinci dalgasını ustalıkla yönettiği belirtilen açıklamada, 125 dolarlık mali yardım yapılacağı kaydedildi.

IMF desteğinin, Kovid-19 salgınıyla mücadelede, özel sektörün desteklemesinde, sosyal harcamalarda ve finans sektörünün iyileştirmesinde kullanılacağı bildirildi.

Uganda ile IMF geçen sene 28 Haziran'da, Genişletilmiş Kredi Kolaylığı (ECF) programı kapsamında bir anlaşma imzalamıştı.

Etiketler IMF kredi destek
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