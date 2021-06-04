  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. İmzalat atıldı: Türkiye ile Gürcistan arasında iş birliği

İmzalat atıldı: Türkiye ile Gürcistan arasında iş birliği

İmzalat atıldı: Türkiye ile Gürcistan arasında iş birliği

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Türkiye ve Gürcistan arasında hayvansal sağlığı ve veterinerlik alanında iş birliği anlaşması imzalandı.

Gürcistan'da resmi temaslarda bulunan Pakdemirli, Tiflis'te Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanı Levan Davitaşvili ile bir araya geldi.

İki bakan, Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanlığındaki baş başa görüşmelerinin ardından heyetler arası toplantıya başkanlık yaptı. Görüşmede iki ülke arasındaki mevcut iş birliği ve ortaklık konularıyla gelecek planları ele alındı.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ'ın da katıldığı ve yaklaşık iki saat süren toplantının ardından Pakdemirli ile Davitaşvili tarafından Türkiye ile Gürcistan arasında hayvan sağlığı ve veterinerlik alanında iş birliği anlaşması imzalandı.

Pakdemirli daha sonra Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili tarafından kabul edildi.

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Garibaşvili, kısa bir süre önce Türkiye'de resmi temaslarda bulunduğunu hatırlatarak, üst düzey misafirperverliği için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Yaklaşık yarım saat süren görüşmede ülkeler arasındaki ihracat ve ithalat, tarım ve diğer alanlardaki iş birliği konuları etraflıca değerlendirildi.

Pakdemirli, temaslarının ardından Gürcistan'dan ayrıldı.

Etiketler gürcistan türkiye iş birliği anlaşma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan'dan canlı yayında ''müjde'' açıklaması
''Koronavirüs insan yapımı'' diyen Çinli virologdan dünyayı sarsan açıklama
Dolar 9 TL'ye dayanınca Prof. Dr. Özgür Demirtaş bombayı patlattı
Erdoğan'ın ''3. doz aşımı oldum'' sözleri tartışma yarattı
Türkiye bu olayı konuşuyor: Ayten teyze evden kaçan genç aşkına gözyaşları içinde seslendi
Necati Şaşmaz'ın tarikat görüntüleri yeniden gündem oldu
Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir? 10 şartı yerine getirmeyen aralarına giremiyor
Bilim insanları uyardı: Felaketler üst üste gelecek
Nafaka yorumları Şeyma'yı çıldırttı! İşte verdiği yanıt
Müge Anlı'da ''büyülü sucuk'' iddiası sosyal medyayı salladı