İmzalat atıldı: Türkiye ile Gürcistan arasında iş birliği

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Türkiye ve Gürcistan arasında hayvansal sağlığı ve veterinerlik alanında iş birliği anlaşması imzalandı.

Gürcistan'da resmi temaslarda bulunan Pakdemirli, Tiflis'te Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanı Levan Davitaşvili ile bir araya geldi.

İki bakan, Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanlığındaki baş başa görüşmelerinin ardından heyetler arası toplantıya başkanlık yaptı. Görüşmede iki ülke arasındaki mevcut iş birliği ve ortaklık konularıyla gelecek planları ele alındı.



Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ'ın da katıldığı ve yaklaşık iki saat süren toplantının ardından Pakdemirli ile Davitaşvili tarafından Türkiye ile Gürcistan arasında hayvan sağlığı ve veterinerlik alanında iş birliği anlaşması imzalandı.

Pakdemirli daha sonra Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili tarafından kabul edildi.

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Garibaşvili, kısa bir süre önce Türkiye'de resmi temaslarda bulunduğunu hatırlatarak, üst düzey misafirperverliği için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Yaklaşık yarım saat süren görüşmede ülkeler arasındaki ihracat ve ithalat, tarım ve diğer alanlardaki iş birliği konuları etraflıca değerlendirildi.

Pakdemirli, temaslarının ardından Gürcistan'dan ayrıldı.