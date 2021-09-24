İnanılır gibi değil! Bir günde 500 TL zam geldi

Türkiye'de son bir yıldır yüzde 150’nin üstünde artan gübre fiyatlarına bir günde 500 TL zam geldi.

Son bir yıldır gübre fiyatlarında artış gözlemlenirken çiftçiyi bu durum son derece zora soktu. Bir inişli bir çıkışlı, sabit bir fiyatı olmayan gübreye bir günde 500 TL birden geldi.

Milli Gazete'den Saadettin İnan ise bu konuyu şu şekilde ele aldı:

Gıdada fahiş fiyat artışlarına çözüm arandığı bir günde, gübre fiyatlarına 500 lira birden zam geldi. Son bir yıldır yüzde 150’nin üstünde artan gübre fiyatlarına bir günde 500 lira birden zam gelmesi ortalığı bir anda yangın yerine çevirdi.

GÜBREYE BİR GÜNDE 500 TL ZAM GELDİ

Üre gübresine yurt dışındaki fiyat artışları gerekçe gösterilerek ortalama tonda 60 dolar birden zam yapıldı. Piyasada 4300 ile 4600 TL/Ton aralığında satılan üre gübresi bugün gelen zamla birlikte 5500 ile 5600 TL/Ton’a çıktı. Diğer yandan DAP gübresinin fiyatı da tonda ortalama 150 TL zamlanırken, amonyum sülfat gübresinde ise büyük bir fiyat artışı bekleniyor.

Gübre fiyatlarında adeta deprem yaşanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gıda fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarını sadece market raflarında araması ise büyük bir çelişki olarak görülüyor. Gübre fiyatlarına son bir yıldır gelen zamlardan dolayı çiftçi büyük bir darbe yerken, son gelen zamla birlikte tarımsal üretim ciddi bir sıkıntıya girdi. Hükümetin, gübre fiyatlarına çözüm bulmadan market raflarına hakim olmaya çalışması da yaşanan çelişkiyi ortaya koyuyor.