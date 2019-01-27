İndirimler yalan ! Yüzde 50 zamlandı...

Enflasyonla Mücadele Programı’na katıldığını iddia eden marketlerin indirimi yalan çıktı. Döviz kuru ağustostan bu yana % 30 geriledi. Market raflarındaki ürünler % 50 zamlandı.



Türkiye'de döviz kurları düşmesi ve enerji fiyatları inmesine rağmen market raflarında fiyatlar el yakıyor. Ağustosta yaşanan finansal saldırılar sonrasında fiyat etiketlerine yüzde 80 zamyapan marketler, döviz kurlarındaki yüzde 30 gerilemeye rağmen ürünleri fahiş fiyattan satmaya devam ederek, vatandaşı kazıklamayı sürdürüyor.

Hatta şu anda fiyatlar enflasyonun en tepe noktasına ulaştığı ekimden bile daha pahalı…

FİYATLAR DÜŞMEDİ ARTTI

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın öncülüğünde başlatılan Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na katılarak fiyat indirimleri yaptıklarını iddia eden marketlerdeki ürünlerin Ekim 2018 ve Ocak 2019 fiyatlarını karşılaştırdık. Zincir marketlerin, rafa hiçbir indirimi yansıtmadıkları ortaya çıktı. Marketlerin fiyatlandırmasında en çok göze çarpan reyonlar taze sebzemeyve ve temizlik ürünleri standları…

Enflasyonun en tepe noktasına çıktığı ekimde 1 kilo salatalık 2.95 TL iken, bugünmarketlerde yüzde 135.6 artışla 6.95 TL'den satılıyor. Soğan ekim ayına göre yüzde 98.4 artışla 4.94 TL, domates yüzde 68.5 artışla 10.90 TL. Aynı fiyat politikası temel ihtiyaç maddelerinde de devam ediyor.

Örneğin, 1 kilo unu ekimde 4.25 TL'den satan marketler sözde indirimlerden sonra bile ürünü 5.25 TL etiketle rafa koyuyor. Pirinçte ekim ayına göre fiyatlar yüzde 98.66, bulgurda yüzde 35.01, makarnada yüzde 85.71 zamlı… Tuvalet kağıtları, bebek bezleri ve kadın bakım ürünleri yine el yakıyor. Geçen yılın ekim ayına göre fiyatlarda ortalama yüzde 50 zam var.

BAHANEYİ BIRAKIN

Marketler fiyatları indirmemelerine bahane olarak döviz kuru, enerji ve ulaştırma fiyatlarını gösteriyor. Peki gerçekten onların dediği gibi mi? Ağustosta yaşanan finansal saldırının ardından kur yüzde 80 artmıştı. O tarihten sonra ekonomi yönetiminin aldığı proaktif önlemlerle finansal saldırı püskürtülüp kurlar belli bir seviyeye oturdu. Kurda o dönemden bu yana düşüş yüzde 30'larda… Ulaştırma ve enerji fiyatlarında gözle görünür bir düşüş var. Eylülde yüzde 6.05 artan enerji fiyatları aralıkta yüzde 3.12 geriledi. Ulaştırma fiyatlarında da durum benzer… Fiyatlar normale dönmüş durumda.