  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. İngiltere Merkez Bankası da faiz kararını açıkladı

İngiltere Merkez Bankası da faiz kararını açıkladı

İngiltere Merkez Bankası da faiz kararını açıkladı
Güncelleme:

İngiltere Merkez Bankası (BoE), mart ayı para politikası toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. BoE, gerçekleştirdiği para politikası toplantısında politika faizini 25 baz puan artırdı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), mart ayı para politikası toplantısının ardından faiz kararını açıkladı.
BoE, gerçekleştirdiği para politikası toplantısının ardından politika faizini 25 baz puan artırdığını açıkladı.

Bu artışla, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) politika faizi oranı yüzde 4,25 seviyesine çıktı.

Piyasaların genel beklentisi de BoE'nin faiz oranını 25 baz puan artırması yönündeydi.

Bir önceki toplantıda ise BoE, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 3,5 seviyesinden yüzde 4 seviyesine çıkarmıştı.

Banka bu toplantıyla beraber 11 toplantı üst üste faizleri artırmış oldu.

Faiz kararının ardından yapılan açıklamada, PPK üyeleri Tenreyro ve Dhingra'nın faizlerin değiştirilmemesi yönünde oy kullandığı bildirilirken; daha fazla ısrarcı baskıya dair kanıt görülürse para politikasında daha fazla sıkılaştırmanın da gerekli olacağı vurgulandı.

BoE'den yapılan açıklamada ayrıca TÜFE'nin ikinci çeyrekte, enerji fiyat sınırının uzatılması ve düşük toptan satış fiyatlarının etkisiyle büyük olasılıkla tahmin edilenden daha düşük olacağı aktarıldı.

Etiketler İngiltere Merkez Bankası BoE merkez bankası faiz faiz kararı açıklama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
En düşük emekli maaşına zam ortalığı karıştırdı
Ramazan geldi! En uzun oruç 13 saat 56 dakika: İşte il il 2023 iftar ve sahur vakitleri
Cumhurbaşkanı adayları kaç imza topladı? İşte son durum
Merkez faiz kararını açıkladı; işte Dolar, Euro ve altında son durum
Deprem bölgesinde skandal iddia: Çadırlar Erdoğan geliyor diye mi değiştirildi ?
İstanbul'da korkutan manzara; yüzlercesi yeryüzüne çıktı
Emekli maaşı zammı tamam, sırada bayram ikramiyesi var
AYM'den Yassıada kararı: ''Anayasa'ya aykırıdır!''
Meteoroloji sağanak dedi, hava uzmanı kar uyarısı yaptı!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı