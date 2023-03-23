İngiltere Merkez Bankası da faiz kararını açıkladı

İngiltere Merkez Bankası (BoE), mart ayı para politikası toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. BoE, gerçekleştirdiği para politikası toplantısında politika faizini 25 baz puan artırdı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), mart ayı para politikası toplantısının ardından faiz kararını açıkladı.

BoE, gerçekleştirdiği para politikası toplantısının ardından politika faizini 25 baz puan artırdığını açıkladı.

Bu artışla, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) politika faizi oranı yüzde 4,25 seviyesine çıktı.

Piyasaların genel beklentisi de BoE'nin faiz oranını 25 baz puan artırması yönündeydi.

Bir önceki toplantıda ise BoE, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 3,5 seviyesinden yüzde 4 seviyesine çıkarmıştı.

Banka bu toplantıyla beraber 11 toplantı üst üste faizleri artırmış oldu.

Faiz kararının ardından yapılan açıklamada, PPK üyeleri Tenreyro ve Dhingra'nın faizlerin değiştirilmemesi yönünde oy kullandığı bildirilirken; daha fazla ısrarcı baskıya dair kanıt görülürse para politikasında daha fazla sıkılaştırmanın da gerekli olacağı vurgulandı.

BoE'den yapılan açıklamada ayrıca TÜFE'nin ikinci çeyrekte, enerji fiyat sınırının uzatılması ve düşük toptan satış fiyatlarının etkisiyle büyük olasılıkla tahmin edilenden daha düşük olacağı aktarıldı.