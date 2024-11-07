İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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İngiltere Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürerek yüzde 4,75'e çekti.
Ayrıntılar geliyor...
AA
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