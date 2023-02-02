İngiltere Merkez Bankası
İngiltere Merkez Bankası (BoE), para politikası toplantısının ardından faiz kararını açıkladı.
BoE, gerçekleştirdiği para politikası toplantısının ardından politika faizini 50 baz puan artırdığını açıkladı.
Bu artışla, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) politika faizi oranı yüzde 4 seviyesine çıktı.
Piyasaların genel beklentisi de BoE'nin faiz oranını 50 baz puan artırması yönündeydi.
Bir önceki toplantıda ise BoE, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 3 seviyesinden yüzde 3,5 seviyesine çıkarmıştı.
Banka bu toplantıyla beraber 10 toplantı üst üste faizleri artırmış oldu.
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