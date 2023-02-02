  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. İngiltere Merkez Bankası

İngiltere Merkez Bankası

İngiltere Merkez Bankası
Güncelleme:

İngiltere Merkez Bankası (BoE), para politikası toplantısının ardından faiz kararını açıkladı.

BoE, gerçekleştirdiği para politikası toplantısının ardından politika faizini 50 baz puan artırdığını açıkladı.

Bu artışla, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) politika faizi oranı yüzde 4 seviyesine çıktı.

Piyasaların genel beklentisi de BoE'nin faiz oranını 50 baz puan artırması yönündeydi.

Bir önceki toplantıda ise BoE, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 3 seviyesinden yüzde 3,5 seviyesine çıkarmıştı.

Banka bu toplantıyla beraber 10 toplantı üst üste faizleri artırmış oldu.

Etiketler İngiltere Merkez Bankası boe faiz faiz kararı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Çağla Şıkel kulisimden çıkmazdı'' demişti! Mehmet Ali Erbil özür diledi
Yine Suriyeliler yine olay! Ortalığı Şam'a çevirdiler!
Şehir Hastanesi inşaatında grev
Türkiye'nin gururu HÜRJET motorunu ateşledi
Akaryakıtta 2 indirim, 1 zam!
Mahkeme salonunu buz kestiren ifade: ''Kızının eskortluk yaptığını bilmiyor''
İstanbul'un 2 asırlık genelev sokağı tarihe gömüldü
İzleyici isyan etti Yalı Çapkını'nda senaryo değişti
Akşener ve Erdoğan'ı böyle ''ti''ye aldı
Türkiye'de yıllardır görülmüyordu! Kabus geri döndü, vaka sayısı artıyor