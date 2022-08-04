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İngiltere Merkez Bankası'ndan tarihi faiz kararı

İngiltere Merkez Bankası'ndan tarihi faiz kararı

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 1,75'e yükseltti. Böylece 27 yılın en yüksek faiz artırımı gerçekleştirilmiş oldu.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararını açıkladı.

BoE, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 1,25'ten yüzde 1,75'e çıkardı.

Ekonomistler bankanın, bu ay 50 baz puanlık artış gerçekleştirmesini bekliyordu. 

İngiltere Merkez Bankası, yükselen enflasyon karşısında aralık ayından bu yana her toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımı yapmıştı.

Banka böylece 1995'ten bu yana en yüksek miktarlı faiz artırımına gitti.

Küresel bazda emtia ve gıda fiyatlarının enflasyonu körüklemesi sonrasında birçok merkez bankası para politikasında sıkılaşmaya gitti.

AA

Etiketler ingiltere merkez bankası faiz kararı
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