ininal Türkiye’nin İlk Dijital Bankasını Hayata Geçirecek

Türkiye’nin öncü finansal teknoloji şirketlerinden ininal, 2019 yılında; Alipay, Türk Telekom, Şok Marketler, Banabi gibi büyük iş birliklerinin yanı sıra 1 milyonu aktif olmak üzere 4 milyon ininal Kart sahibine ulaştı. 20 bin satış, 75 bin bakiye yükleme noktasıyla sektör lideri olan ininal, 2020’de ‘Türkiye’nin ilk dijital bankası’nı hayata geçirecek. 2019’un ininal için çok verimli geçtiğini dile getiren ininal CEO’su Ömer Suner, “Bu yıl Visa ile iş birliği yaparak ininal Kart’ları iki ay gibi kısa bir sürede Visa altyapısına taşıdık. Yenilenen dünyamızla birlikte kart satışlarını 4 katına çıkardık. Bu önemli iş birliğiyle Visa Global’in üçüncü çeyrek değerlendirme raporunda yer aldık. Visa Global CEO'su Al Kelly, ininal’ı Türkiye'nin bankalar dışındaki lider ön ödemeli fintek şirketi olarak nitelendirdi” dedi. 2019’un ilk yarısında Çin’in en çok tercih edilen ödeme yöntemi Alipay ile yaptıkları iş birliğine değinen Suner, “Alipay’in Türkiye’deki ilk iş ortağı olarak Çinli ziyaretçilerin Türkiye’deki işletmelerde Alipay’i kullanmalarına imkan tanıyan önemli bir iş birliğine imza attık. Alipay iş birliği kapsamında sağlanan ödeme kolaylığı, ülkemize döviz girişini artırırken, ekonominin canlanmasına da katkı sundu. Perakende ağımızı güçlendirerek 6 bin 500’den fazla mağaza sayısıyla Şok Marketler ile iş birliği yaptık. Bu iş birliğimizle ininal Kart’ı tüketicilerimiz için daha ulaşılabilir kıldık. Bu yılın son çeyreğinde ülkemizin telekomünikasyon sektöründeki lider markası Türk Telekom ile ortak markalı Selfycard projesini hayata geçirdik. Türk Telekom, ininal altyapısıyla gençlere güvenli alışveriş imkanı sunmaya başladı. Tüm bu iş birliktelikleri ve yürüttüğümüz faaliyetler sonucunda 2019 yılında ininal 1 Milyar TL’lik konsolide işlem hacmine ulaştık” diye konuştu.

“2020’de Türkiye’nin ilk dijital bankasını hayata geçireceğiz”

ininal ve kullanıcıları için 2020’nin oldukça hareketli geçeceğini belirten Suner şunları söyledi; “2020’de bankasız kesimi skorlayarak mikro kredi ile tanıştırmayı amaçlıyoruz. Bu sayede ininal kullanıcıları, market alışverişlerini, fatura ödemelerini öteleyebilecek veya mobilya alışverişlerini iki taksit şeklinde yapabilecek. Ayrıca; ininal Cüzdan üzerinden Amazon, Tesla gibi uluslararası şirketlerin hisselerini alıp, satma veya döviz gibi yeni dijital neslin çok tercih ettiği yatırım araçlarına erişim de gündem maddelerimiz arasında yer alıyor. Para transferi tarafında hem Türkiye hem Avrupa hem de MENA pazarlarında büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyoruz, bu noktada bağlı bulunduğumuz UP Group’un gücünü kullanmayı planlıyoruz. Temel hedefimiz; UP Group’un faaliyet gösterdiği ülkelerdeki potansiyeli değerlendirerek, hizmetlerimizi bu ülke ve bölgelere taşımak. 2020 Ocak ayından itibaren bu alandaki çalışmalarımıza başlayıp, 10 aylık bir hazırlık safhası ile 2020 son çeyreğinde yurt dışı faaliyetlerine başlamayı planlıyoruz. 2020’de dijital bankacılık alanına yönelik yürürlüğe girmesi planlanan yeni regülasyon da heyecanla beklediğimiz bir süreç. Zira yeni regülasyonla birlikte dijital banka lisansını almayı ve Türkiye’nin hatta MENA bölgesinin ilk ve en büyük “Challenger (Neo) Dijital Bankası” olmayı hedefliyoruz.”

“Oyuncuların favorisi ininal”

Z kuşağının ve oyun oynayan kitlenin favori ödeme yöntemi olduklarının altını çizen Suner, “Ülkemizde yaklaşık 31 milyon kişi oyun oynuyor. Oyuncuların 3’te 2’si ise oyun içi harcama yapıyor. Bu kişilerin yüzde 32’si oyun içi ödemelerini ininal Kart ile yaparken, bu oran Z kuşağında yüzde 51’e yükseliyor. 2018 yılında ininal Cüzdan’a eklenen e-pin satın alma özelliği ile kullanıcılar oyun içi harcamalarını ininal Cüzdan uygulaması üzerinden kolayca gerçekleştirebilir hale geldiler. ininal Cüzdan uygulamasında yer alan e-pinler arasından, Türkiye'de en çok oynanan oyunlara paralel olarak üst sıraları Steam Cüzdan Kodu, PUBG UC ve League of Legends RP'leri aldı” diye belirtti.

“Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük espor arenası: ininal Espor Arena”

Bizim için 2019’un diğer önemli gündem maddelerinden biri de ininal Espor Arena sponsorluğumuz oldu diyen Suner, “Avrupa ve Ortadoğu'nun oyun ve espor odaklı en büyük merkezinin ana sponsoru olduk. ininal Espor Arena, 3 bin 800 metrekarelik bir alanda, bin 600 kişiyi aşkın kapasitesiyle aynı sahnede 100 oyuncu ile turnuva gerçekleştirme fırsatı sunuyor. 2020'de ininal Espor Arena’da birçok espor etkinliği ve turnuvanın gerçekleşmesi planlanıyor. Gerçekleşecek turnuvalarda, Türk esporcular global arenalarda yarışma fırsatı bulacak. Türkiye 2019’u oyun sektöründe 18. sırada tamamlıyor. Türkiye’nin yavaş yavaş bu basamakları tırmanmasını sağlamak istiyoruz” dedi.

“ininal Kart sahiplerinin tercihleri belli oldu”

ininal Kart kullanıcıları arasında online alışverişte en çok tercih edilen pazar yerleri hakkında da bilgi veren Suner, “2019 yılında ininal Kart sahipleri en çok Trendyol, Hepsiburada, N11, Aliexpress ve Gitttigidiyor’dan alışveriş yaptı” diye konuştu.