İnternet abonelik ücretine rekor zam!

TurkNet, internet abonelik ücretine yüzde 40 oranında zam yaptığını duyurdu. Zamlı tarife 1 Ağustos itibariyle geçerli olacak.

Türkiye’nin önde gelen internet sağlayıcılarından TurkNet, kullanıcılarına gönderdiği e-posta ile internet tarifelerine zam yaptığını duyurdu. Abone sayısı 1 milyona yaklaşan TurkNet'te, şu anda 499 TL olan aylık internet ücreti, 1 Ağustos 2025 itibarıyla 699 TL olacak.

Yüzde 40 zam geliyor

Yeni fiyat düzenlemesiyle birlikte TurkNet'in internet hizmeti %40 oranında zamlanmış oldu. Kullanıcılar, bu artışla birlikte her ay 200 TL daha fazla ödeyecek.

“Yılın ilk ve tek fiyat güncellemesi”

TurkNet'in abonelerine gönderdiği bilgilendirme mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Geçtiğimiz 13 ay boyunca fiyatımızı sabit tutmak için elimizden geleni yaptık. Ancak, sana aynı kalitede, hızlı ve sınırsız internet hizmeti sunmaya devam edebilmek için yılın bu ilk ve tek fiyat güncellemesini seninle paylaşıyoruz.”



Yeni fiyatlar 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.