  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. İnternet abonelik ücretine rekor zam!

İnternet abonelik ücretine rekor zam!

İnternet abonelik ücretine rekor zam!
Güncelleme:

TurkNet, internet abonelik ücretine yüzde 40 oranında zam yaptığını duyurdu. Zamlı tarife 1 Ağustos itibariyle geçerli olacak.

Türkiye’nin önde gelen internet sağlayıcılarından TurkNet, kullanıcılarına gönderdiği e-posta ile internet tarifelerine zam yaptığını duyurdu. Abone sayısı 1 milyona yaklaşan TurkNet'te, şu anda 499 TL olan aylık internet ücreti, 1 Ağustos 2025 itibarıyla 699 TL olacak.

Yüzde 40 zam geliyor

Yeni fiyat düzenlemesiyle birlikte TurkNet'in internet hizmeti %40 oranında zamlanmış oldu. Kullanıcılar, bu artışla birlikte her ay 200 TL daha fazla ödeyecek.

“Yılın ilk ve tek fiyat güncellemesi”

TurkNet'in abonelerine gönderdiği bilgilendirme mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Geçtiğimiz 13 ay boyunca fiyatımızı sabit tutmak için elimizden geleni yaptık. Ancak, sana aynı kalitede, hızlı ve sınırsız internet hizmeti sunmaya devam edebilmek için yılın bu ilk ve tek fiyat güncellemesini seninle paylaşıyoruz.”

Yeni fiyatlar 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

text-ad
Etiketler turknet internet ücreti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Asrın felaketinden 2,5 yıl sonra deprem konutlarının son hali görüntülendi Asrın felaketinden 2,5 yıl sonra deprem konutlarının son hali görüntülendi Marmara Bölgesi'nin cenneti cehenneme döndü: Yemyeşil Şarköy artık kömür köy.... Marmara Bölgesi'nin cenneti cehenneme döndü: Yemyeşil Şarköy artık kömür köy.... MEB'te görevden alınan isimle ilgili skandal iddia: ''Çocuğu da tüm soruları tam yapmış'' MEB'te görevden alınan isimle ilgili skandal iddia: ''Çocuğu da tüm soruları tam yapmış'' İstanbul'da lüks sitede genç kadına kargocu tacizi kamerada! İstanbul'da lüks sitede genç kadına kargocu tacizi kamerada! Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı! 9 futbolcunun bileti kesildi Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı! 9 futbolcunun bileti kesildi Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı BYD'den Türkiye'deki satılan araçları için dev güncelleme paketi BYD'den Türkiye'deki satılan araçları için dev güncelleme paketi 20 yaşındaki gencin korkunç ölümü... Balıklama atlayışı sonu oldu 20 yaşındaki gencin korkunç ölümü... Balıklama atlayışı sonu oldu Cuma namazı çıkışında kanlı saldırı: Yaralılar var! Cuma namazı çıkışında kanlı saldırı: Yaralılar var! Şaka değil gerçek; bir ilimiz yaz günü kışı yaşıyor: Sobalar yandı... Şaka değil gerçek; bir ilimiz yaz günü kışı yaşıyor: Sobalar yandı...
Hükümetin yüzde 50 zam isteyen kamu işçilerine son zam teklifi belli oldu Hükümetin yüzde 50 zam isteyen kamu işçilerine son zam teklifi belli oldu 4 çocuk annesi sevgilisini boğazını keserek öldürdü 4 çocuk annesi sevgilisini boğazını keserek öldürdü Napoli'den ve Galatasaray'dan Osimhen için peş peşe açıklamalar Napoli'den ve Galatasaray'dan Osimhen için peş peşe açıklamalar Hadise'den aralıksız eleştiri yağmuruna çok sert yanıt Hadise'den aralıksız eleştiri yağmuruna çok sert yanıt Hafta sonu planınızı kontrol edin: Bir tarafta sağanak yağışlar diğer yanda kavurucu sıcaklar... Hafta sonu planınızı kontrol edin: Bir tarafta sağanak yağışlar diğer yanda kavurucu sıcaklar... Başdanışmanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı için formülü buldu! Başdanışmanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı için formülü buldu! Can Yaman ile sevgilisi DJ Sara Bluma Bodrum'da aşka geldi Can Yaman ile sevgilisi DJ Sara Bluma Bodrum'da aşka geldi Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan dikkat çeken Ortadoğu ve İsrail iddiaları Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan dikkat çeken Ortadoğu ve İsrail iddiaları PKK'lı teröristlere af tartışmaları sürerken Fehmi Koru da cemaate af istedi! PKK'lı teröristlere af tartışmaları sürerken Fehmi Koru da cemaate af istedi!