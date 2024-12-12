İnternet devi kararını verdi: Türkiye'den çekiliyorlar

2021'de Türkiye pazarına giren internet sağlayıcısı Comnet, faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı.

2021 yılında Türkiye pazarına giriş yapan internet servis sağlayıcısı Comnet, ülke genelindeki internet hizmetlerini sonlandırma kararı aldığını açıkladı. Şirket, xDSL ve fiber internet erişimi sunarak binlerce kullanıcıya hizmet vermekteydi.

Comnet, abonelerine geçiş ve iptal işlemlerine ilişkin detaylı bilgilendirme yaptı. Diğer internet sağlayıcılarına geçmek isteyen kullanıcıların, Comnet’in mobil uygulaması veya web sitesi üzerinden xDSL hizmet numaralarını alarak işlemlerini kolaylıkla tamamlayabileceği belirtildi. İnternet aboneliğini tamamen sonlandırmak isteyen kullanıcılar ise aynı kanallardan başvuru yaparak modem veya ONT cihazlarını iade edebilecek.

Şirket, hizmet süresi dolmamış abonelikler için yapılan ödemelerin, kalan süre dikkate alınarak kullanıcıların ödeme yaptıkları kartlara iade edileceğini duyurdu. Comnet yetkilileri, tüm kullanıcılarına teşekkür ederek, bu süreçte hızlı ve sorunsuz bir deneyim sağlamayı hedeflediklerini belirtti.