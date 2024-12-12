  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. İnternet devi kararını verdi: Türkiye'den çekiliyorlar!

İnternet devi kararını verdi: Türkiye'den çekiliyorlar

İnternet devi kararını verdi: Türkiye'den çekiliyorlar
Güncelleme:

2021'de Türkiye pazarına giren internet sağlayıcısı Comnet, faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı.

2021 yılında Türkiye pazarına giriş yapan internet servis sağlayıcısı Comnet, ülke genelindeki internet hizmetlerini sonlandırma kararı aldığını açıkladı. Şirket, xDSL ve fiber internet erişimi sunarak binlerce kullanıcıya hizmet vermekteydi.

Comnet, abonelerine geçiş ve iptal işlemlerine ilişkin detaylı bilgilendirme yaptı. Diğer internet sağlayıcılarına geçmek isteyen kullanıcıların, Comnet’in mobil uygulaması veya web sitesi üzerinden xDSL hizmet numaralarını alarak işlemlerini kolaylıkla tamamlayabileceği belirtildi. İnternet aboneliğini tamamen sonlandırmak isteyen kullanıcılar ise aynı kanallardan başvuru yaparak modem veya ONT cihazlarını iade edebilecek.

Şirket, hizmet süresi dolmamış abonelikler için yapılan ödemelerin, kalan süre dikkate alınarak kullanıcıların ödeme yaptıkları kartlara iade edileceğini duyurdu. Comnet yetkilileri, tüm kullanıcılarına teşekkür ederek, bu süreçte hızlı ve sorunsuz bir deneyim sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

 

Etiketler Comnet İnternet devi comnet aboneleri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
5 sektördeki 1 milyon çalışan için yeni teşvik kararı 5 sektördeki 1 milyon çalışan için yeni teşvik kararı ''Cep''te 2025'in Özel İletişim Vergisi tutuarı belli oldu ''Cep''te 2025'in Özel İletişim Vergisi tutuarı belli oldu İstanbul'da Bilal Erdoğan'ın vakfına bedava verilen taşınmazlar geri alındı İstanbul'da Bilal Erdoğan'ın vakfına bedava verilen taşınmazlar geri alındı Suriye'nin yeni bayrağı kabul edildi Suriye'nin yeni bayrağı kabul edildi Ahmet Çakar Jose Mourinho'ya ''jigolo'' benzetmesi Ahmet Çakar Jose Mourinho'ya ''jigolo'' benzetmesi Canlı yayında ilan etti: ''Öcalan'ı İmralı'dan çıkarsınlar, öldürteceğim'' Canlı yayında ilan etti: ''Öcalan'ı İmralı'dan çıkarsınlar, öldürteceğim'' TBMM'de ''istifa'' protestoları! Bakan kürsüye çıktı Meclis karıştı TBMM'de ''istifa'' protestoları! Bakan kürsüye çıktı Meclis karıştı Suriye'de muhalifler Hafız Esad'ın mezarını ateşe verdi Suriye'de muhalifler Hafız Esad'ın mezarını ateşe verdi Binlerce çalışanı olan Türkiye'nin ünlü hazır giyim markası iflas etti Binlerce çalışanı olan Türkiye'nin ünlü hazır giyim markası iflas etti Pes! Bitişikteki komşusunun duvarını kırıp evini soydu... Pes! Bitişikteki komşusunun duvarını kırıp evini soydu...
Hava bir anda soğuyacak... Önce kuvvetli sağanak ardından da kar geliyor! Hava bir anda soğuyacak... Önce kuvvetli sağanak ardından da kar geliyor!