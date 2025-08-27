İnternet faturalarında otomatik zam dönemi başlıyor

BTK, Türk Telekom'un her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak şekilde internet faturalarında artışa gitmesine karar verdi.

Türkiye’de internet altyapısının dünya ortalamasının gerisinde kalması ve yüksek fiyatlar kullanıcıların tepkisine yol açıyor.

Türk Telekom’un geçtiğimiz aylarda aldığı zam kararının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından standart hale getirilmesiyle birlikte, internet faturaları artık yılda iki kez zamlanacak.

Buna göre, internet servis sağlayıcıları, Türk Telekom’un toptan tarifede yaptığı artışları 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde abonelerine aynı oranda ya da daha düşük şekilde yansıtacak. Ayrıca şirketler, tarife değişikliklerini yürürlük tarihinden en az bir ay önce kamuoyuna duyurmak zorunda olacak.

YILDA İKİ KEZ OTOMATİK ZAM

Gazeteci Olcay Aydilek’in haberine göre, BTK’nın aldığı karar doğrultusunda, Türk Telekom’un internet tarifeleri her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz’dan itibaren, ilgili dönemdeki ÜFE oranını aşmamak koşuluyla otomatik olarak artırılacak.