  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. İnternette dev satış: Yemek.com’un Mediazone'a satışı gerçekleşti

İnternette dev satış: Yemek.com’un Mediazone'a satışı gerçekleşti

İnternette dev satış: Yemek.com’un Mediazone'a satışı gerçekleşti
Güncelleme:

Yemek.com, Türkiye’nin en büyük dijital medya kuruluşlarından Mediazone’a katılarak yeni bir döneme adım attı.

Yemeksepeti’nin popüler içerik platformu Yemek.com, Türkiye’nin en büyük dijital medya operasyonlarından biri olan Mediazone’a katıldı. 11 Aralık 2024 itibarıyla imzalanan anlaşma sonucunda Yemek.com’un tüm hakları Mediazone’a devredildi. Bu satışla birlikte platform, medya dünyasındaki yolculuğuna yeni bir çatı altında devam edecek.

Eylül 2014’te Yemeksepeti bünyesinde kurulan platform, yemek dikeyinde Türkiye’de geniş kullanıcı kitlesine ulaşan içerik platformu olarak dikkat çekiyor. Kullanıcılarına 30 binden fazla yemek tarifi ve içerik sunan platform, her gün milyonlarca kişiye erişiyor. Yurt içi ve yurt dışında birçok ödül kazanan ve tıklanma rekorları kıran platform, artık dijital medya kuruluşunun çatısı altında yayın hayatını sürdürecek.

 Yemeksepeti’nden yapılan açıklamada, platformun 10 yıllık medya yolculuğunun büyük bir başarı hikayesine dönüştüğü ve Mediazone ailesine katılarak daha geniş bir medya ekosisteminde varlığını sürdüreceği ifade edildi. Platformun içerik üretimindeki tecrübesi ve dijital medya kuruluşunun geniş medya ağıyla sinerji oluşturması bekleniyor.

Yemek.com; web sitesi, mobil uygulaması ve sosyal medya hesapları aracılığıyla öğretici ve ilham verici yemek içerikleriyle milyonlarca kişiye dokunuyor. Instagram'da 4,3 milyon, YouTube'da 2 milyon, Facebook'ta 2,9 milyon ve Tiktok’ta 570 bin takipçiye sahip olan Yemek.com, sosyal medya gücüyle de dikkat çekiyor.

Platform; web sitesi, mobil uygulaması ve sosyal medya hesapları aracılığıyla öğretici ve ilham verici yemek içerikleriyle milyonlarca kişiye dokunuyor.

Mediazone internet devi haline geldi

Türkiye'nin en büyük dijital medya operasyonunu oluşturma ve reklam verenlere en iyi hizmeti sunma vizyonuyla yola çıkan Mediazone, portföyündeki güçlü markalara her geçen gün bir yenisini daha eklemeye devam ediyor.

2023 yılında Mackolik ve Onedio’nun tek çatı altında birleşmesiyle kurulan Mediazone, Mynet ve Webtekno satın alımlarını tamamlayarak dijital medya yatırımlarını maksimize etmenin yanı sıra, TV Ekstra ile dijital ve TV arasında güçlü bir köprü kurmayı, grup bünyesinde yer alan Mediazone Games girişimiyle oyun sektörüne de yatırımlarını sürdürüyor. Aylık 60 milyonun üzerinde ziyaretçi, aylık 10 milyardan fazla erişimi, +750 reklamvereniyle dijital medyanın veri, operasyon, teknoloji, reklam satışı, içerik, kullanıcı deneyimi gibi tüm kritik disiplinlerinde öncü konumda hizmet vermeye devam ediyor"

 

 

 

 

Etiketler Mediazone onedio mynet Mediazone Games Webtekno yemek.com
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Kürt meselesini hangi parti çözer'' anketinin sonuçları açıklandı ''Kürt meselesini hangi parti çözer'' anketinin sonuçları açıklandı ''Kıyamet radyosu'' yeniden yayına geçti: Dünya bu mesajları konuşuyor ''Kıyamet radyosu'' yeniden yayına geçti: Dünya bu mesajları konuşuyor Mansur Yavaş'tan SGK'ya 900 Milyar TL'lik rest! Mansur Yavaş'tan SGK'ya 900 Milyar TL'lik rest! ''Baban rüşvet yer mi'' rezaletinde ikinci perde... Kendisini böyle savundu! ''Baban rüşvet yer mi'' rezaletinde ikinci perde... Kendisini böyle savundu! Sergen Yalçın'a yapılan resmi teklif canlı yayında açıklandı Sergen Yalçın'a yapılan resmi teklif canlı yayında açıklandı ''Sinovac'ı 5 Dolar'a getirip 12 Dolar'a satan AK Partili vekil neredeyse hiç vergi ödemedi'' ''Sinovac'ı 5 Dolar'a getirip 12 Dolar'a satan AK Partili vekil neredeyse hiç vergi ödemedi'' Her şey buz kesti... Bir şehrimiz buzdan hapishaneye döndü! Her şey buz kesti... Bir şehrimiz buzdan hapishaneye döndü! Soğuk ve yağışlı hava dalgası geri dönüyor! Soğuk ve yağışlı hava dalgası geri dönüyor! Asgari ücrette 3'üncü toplantı sonrası Türk-İş'ten dikkat çeken açıklama Asgari ücrette 3'üncü toplantı sonrası Türk-İş'ten dikkat çeken açıklama FIFA Kıtalararası Kupası Real Madrid'in oldu FIFA Kıtalararası Kupası Real Madrid'in oldu
''Küçük Suriye''de emlak piyasası karıştı ''Küçük Suriye''de emlak piyasası karıştı Türkiye'nin ''gazi'' şehrine Suriyeliler sonrası yeni isim teklifi Türkiye'nin ''gazi'' şehrine Suriyeliler sonrası yeni isim teklifi Esad sonrası son seçim anketlerinde dengeler bir kez daha değişti Esad sonrası son seçim anketlerinde dengeler bir kez daha değişti MHP'nin Suriye'den gelen sürpriz misafirleri MHP'nin Suriye'den gelen sürpriz misafirleri Deha'nın güzeli Eylül Ersöz, Aras Bulut İynemli ile aşk iddialarına son noktayı koydu Deha'nın güzeli Eylül Ersöz, Aras Bulut İynemli ile aşk iddialarına son noktayı koydu Yusuf Güney kahinliğe soyundu, 2025 kehanetlerini açıkladı Yusuf Güney kahinliğe soyundu, 2025 kehanetlerini açıkladı Kuş gribi geri döndü, bir şehirde OHAL ilan edildi Kuş gribi geri döndü, bir şehirde OHAL ilan edildi Bilim insanlarından uzayda her şeyi değiştirecek keşif Bilim insanlarından uzayda her şeyi değiştirecek keşif Belediyelere haciz sonrası Sayıştay raporu ortaya çıktı: ''SGK'nın alacak hesapları hatalı'' Belediyelere haciz sonrası Sayıştay raporu ortaya çıktı: ''SGK'nın alacak hesapları hatalı'' TBMM komisyonunda mikrofon açık kaldı: ''Bakan yanlış yaptı, öyle şey olur mu ya ?'' TBMM komisyonunda mikrofon açık kaldı: ''Bakan yanlış yaptı, öyle şey olur mu ya ?''