İnternette dev satış: Yemek.com’un Mediazone'a satışı gerçekleşti

Yemek.com, Türkiye’nin en büyük dijital medya kuruluşlarından Mediazone’a katılarak yeni bir döneme adım attı.

Yemeksepeti’nin popüler içerik platformu Yemek.com, Türkiye’nin en büyük dijital medya operasyonlarından biri olan Mediazone’a katıldı. 11 Aralık 2024 itibarıyla imzalanan anlaşma sonucunda Yemek.com’un tüm hakları Mediazone’a devredildi. Bu satışla birlikte platform, medya dünyasındaki yolculuğuna yeni bir çatı altında devam edecek.

Eylül 2014’te Yemeksepeti bünyesinde kurulan platform, yemek dikeyinde Türkiye’de geniş kullanıcı kitlesine ulaşan içerik platformu olarak dikkat çekiyor. Kullanıcılarına 30 binden fazla yemek tarifi ve içerik sunan platform, her gün milyonlarca kişiye erişiyor. Yurt içi ve yurt dışında birçok ödül kazanan ve tıklanma rekorları kıran platform, artık dijital medya kuruluşunun çatısı altında yayın hayatını sürdürecek.

Yemeksepeti’nden yapılan açıklamada, platformun 10 yıllık medya yolculuğunun büyük bir başarı hikayesine dönüştüğü ve Mediazone ailesine katılarak daha geniş bir medya ekosisteminde varlığını sürdüreceği ifade edildi. Platformun içerik üretimindeki tecrübesi ve dijital medya kuruluşunun geniş medya ağıyla sinerji oluşturması bekleniyor.

Yemek.com; web sitesi, mobil uygulaması ve sosyal medya hesapları aracılığıyla öğretici ve ilham verici yemek içerikleriyle milyonlarca kişiye dokunuyor. Instagram'da 4,3 milyon, YouTube'da 2 milyon, Facebook'ta 2,9 milyon ve Tiktok’ta 570 bin takipçiye sahip olan Yemek.com, sosyal medya gücüyle de dikkat çekiyor.

Platform; web sitesi, mobil uygulaması ve sosyal medya hesapları aracılığıyla öğretici ve ilham verici yemek içerikleriyle milyonlarca kişiye dokunuyor.

Mediazone internet devi haline geldi

Türkiye'nin en büyük dijital medya operasyonunu oluşturma ve reklam verenlere en iyi hizmeti sunma vizyonuyla yola çıkan Mediazone, portföyündeki güçlü markalara her geçen gün bir yenisini daha eklemeye devam ediyor.

2023 yılında Mackolik ve Onedio’nun tek çatı altında birleşmesiyle kurulan Mediazone, Mynet ve Webtekno satın alımlarını tamamlayarak dijital medya yatırımlarını maksimize etmenin yanı sıra, TV Ekstra ile dijital ve TV arasında güçlü bir köprü kurmayı, grup bünyesinde yer alan Mediazone Games girişimiyle oyun sektörüne de yatırımlarını sürdürüyor. Aylık 60 milyonun üzerinde ziyaretçi, aylık 10 milyardan fazla erişimi, +750 reklamvereniyle dijital medyanın veri, operasyon, teknoloji, reklam satışı, içerik, kullanıcı deneyimi gibi tüm kritik disiplinlerinde öncü konumda hizmet vermeye devam ediyor"