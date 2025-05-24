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İnternetten alışverişte kargo ücreti ve elektronik ürünler için yeni düzenleme

İnternetten alışverişte kargo ücreti ve elektronik ürünler için yeni düzenleme
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Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeye göre, internetten alışverişte iade edilen ürünün kargo ücretini satıcı karşılayacak. Ayrıca internet üzerinden satın alınan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar gibi ürünlerde cayma hakkının kullanılamayacağına yönelik değişiklik gözden geçirildi ve istisna kaldırıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde tüketici lehine yeni düzenlemeler yapıldı. 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek düzenlemelerle, cayma hakkını kullanan tüketicilere iade kargo ücreti yansıtılamayacak ve bazı elektronik ürünlerdeki cayma hakkı istisnaları kaldırılacak.

İade kargo ücretini satıcı karşılayacak

Tüketicilerin mesafeli alışverişlerde ürün iadesi yaparken kargo ücretinden sorumlu tutulmalarına yönelik daha önce getirilen değişiklik, 4 Eylül 2024’te yapılan 28. Tüketici Konseyi’nde gelen öneriler doğrultusunda geri çekildi. Buna göre, cayma hakkını kullanan tüketicilerin iade kargo ücreti, satıcı veya sağlayıcı tarafından karşılanacak.

Elektronik ürünler için cayma hakkı

Daha önce cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar gibi ürünlerde cayma hakkının kaldırılacağı öngörülmüştü. Ancak tüketicilerden gelen talepler dikkate alınarak bu düzenlemeden vazgeçildi. Böylece cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlar gibi elektronik ürünlerde tüketiciler, satın alma sonrası 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkını kullanabilecek.

Arabuluculuk bilgisi ön bilgilendirme formunda yer alacak

Yine 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek başka bir düzenleme ise tüketici uyuşmazlıklarında arabuluculuğa başvuru şartıyla ilgili... Buna göre, parasal limitler dahilindeki uyuşmazlıklarda mahkemeye başvurmadan önce arabulucuya başvurulması gerektiği bilgisi, mesafeli satış sözleşmesi yapılmadan önce tüketiciye sunulan ön bilgilendirme formunda yer alacak.

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Etiketler internetten alışveriş online iade kargo ücreti elektronik ürün
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