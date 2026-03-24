  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
İran, Türkiye'ye gaz akışını kesti mi? Enerji Bakanı Bayraktar yanıt verdi

Güncelleme:

Bloomberg’in, İsrail’in Güney Pars gaz sahasına düzenlediği saldırı sonrası İran’ın Türkiye’ye gaz akışını durdurduğu yönündeki haberi gündeme bomba gibi düştü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ''Öyle birşey yok. Doğal gaz arzında sıkıntı yok. Depolama tesisleri yüzde 71 dolu.'' dedi.

ABD merkezli haber ajansı Bloomberg, bölgedeki gerilim nedeniyle İran'ın Türkiye'ye doğal gaz ihracatını durdurduğunu yazdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan İran gazıyla ilgili açıklama geldi.

Bakan Bayraktar: Depolama tesisleri yüzde 71 dolu

İsrail'in İran'daki Güney Pars gaz sahasını hedef alan saldırılarının ardından gaz akışının durduğu iddiaları üzerine açıklama yapan Bakan Bayraktar, iddialara noktayı koydu. Bayraktar, "Öyle birşey yok. Doğal gaz arzında sıkıntı yok. Depolama tesisleri yüzde 71 dolu."

 

 

 

Haber3.com Haber Merkezi

İran doğal gaz kesintisi alparslan bayraktar türkiye doğal gaz stokları
