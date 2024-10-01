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İran'ın füzeleri Borsa İstanbul'a düştü

İran'ın füzeleri Borsa İstanbul'a düştü
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Borsa İstanbul, İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğuna dair yapılan açıklamaların ardından sert düştü. Gün içinde 9.238 puanı gören BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,25 değer kaybederek 9.351 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul, İsrail’in Lübnan’a saldırmasının ardından Beyaz Saray’dan gelen açıklamaların etkisiyle sert bir düşüş yaşadı. Açıklamadaki "İran, İsrail'e balistik füze hazırlığında" iddiası borsada kayıplara yol açtı. BIST 100 endeksi güne, önceki kapanışa göre 7,78 puan ve yüzde 0,08 artışla 9.673,56 puandan başlamıştı. Ancak, gün içinde 9.238 seviyelerine kadar gerileyen endeks, günü yüzde 3,25 değer kaybederek 9.351 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 4,58, holding endeksi yüzde 3,56 değer kaybetti.

Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 5,77 ile madencilik oldu.

BORSADA İRAN ETKİSİ VE YÜKSEK FAİZLER

Beyaz Saray’dan bir yetkili “İran'dan İsrail'e doğrudan bir askeri saldırı, İran için ciddi sonuçlar doğuracaktır” ifadelerini kullandı. Bu durum, Borsa İstanbul'daki düşüşün nedenleri arasında gösteriliyor. Yüksek seyreden mevduat faiz oranları ve küresel piyasalardaki belirsizlikler de yatırımcıların riskli varlıklara yönelmekte zorlanmasına yol açıyor. ABD seçimleri ve enflasyonla mücadele konularındaki belirsizlikler de piyasalardaki düşüşü tetikliyor.

KÜRESEL PİYASALARDA BELİRSİZLİK VE JEOPOLİTİK RİSKLER

Borsa İstanbul'daki düşüşün ana nedenlerinden biri yüksek mevduat faiz oranları olarak öne çıkıyor. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentilerini desteklemesi risk iştahını beslese de Avrupa'da resesyon endişelerinin güçlenmeye devam etmesi piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken, ekonomilerin resesyona girmeden bu süreci atlatıp atlatamayacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor.

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Etiketler İran BIST 100 endeks borsa istanbul
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