İş Bankası Genel Müdürü Aran: ''Yeni modelin başarısı için fırsat penceresi açıldı''

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, ''Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'' sistemiyle ilgili olarak ''Dün bize yeni modelin başarısı için bir fırsat penceresi açıldı. 90 günlük bir fırsat penceresi açılmış oldu. Umarım bu sefer bu fırsatı iyi kullanırız'' dedi.

Cumpurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam duyurduğu Türk lirasına teşvik paketi ekonomi dünyasında konuşuluyor.

Maliye Bakanlığı'nın bugün ayrıntılarını açıkladığı "Kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemiyle ilgili piyasadan ilk değerlendirmeler geldi.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran Bloomberg HT-Habertürk ortak yayınına katıldı. Aran'ın yayında öne çıkan ifadeleri şunlar oldu:

"Bu dönemi elbirliğiyle yönetmeye çalıştık. Dilimiz döndüğünce yeni ekonomik modeli anlamaya çalıştık ve desteğimizi sunmaya çalıştık. Kısa vadede bu model için yapılacaklar üzerinde çaresiz kalıyoruz. Bu önemli bir açmazdı. Bildiğimiz tek enstrüman faiz olduğu için hep faizi konuştuk.

Yeni Bakan Nureddin Nebati, Dolmabahçe'de bizleri topladığında 'Faizi unutuyorsunuz, faiz dışında ne yapabileceğimizi' konuşalım mesajı verdi.

Dün akşamki tedbirlerle birlikte dövizdeki kazanımı TL'de kalarak sağlayacak bir enstrüman oldu. Biz Dolmabahçe'deki toplantıda dövize endeksli tahvil diye not almıştık. Yeni ekonomik modelin başarısı için ortam yaratıldı. Dün tarihi bir gün oldu, trendin kırıldığı bir gün oldu.

Hazine'ye yük bir iki çeyrek sürebilir, sonrasında normalleşme olur.

Dün bize yeni modelin başarısı için bir fırsat penceresi açıldı. 90 günlük bir fırsat penceresi açılmış oldu. Umarım bu sefer bu fırsatı iyi kullanırız."