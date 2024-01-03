İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan yıl sonu enflasyon tahmini

Enflasyon rakamlarını değerlendiren İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, ''Aylık bazda yüzde 3 ve altında olan tüm aylık enflasyon rakamlarını pozitif olarak değerlendiriyorum. Sene sonu hedefimizin yüzde 36 olduğunu düşünürsek ve 12 aylık bir seride yüzde 3 ve altındaki enflasyon rakamı bizi yılsonu yüzde 36 enflasyon hedefine ulaştırır'' dedi.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, enflasyona ilişkin yaptığı değerlendirmede aylık yüzde 3'ün altında olan enflasyon rakamlarını pozitif karşıladığını belirtti. Merkez Bankasının uyguladığı faiz politikasını ustalıkla yönettiğini belirten Aran, yıl sonunda enflasyon rakamı hedefine ulaşılmaması için bir sebep kalmadığını belirtti. Merkez Bankası'nın çok kararlı adımlar attığını ve bu kararlılığı konusunda reel sektör ve finans sektörünü inandırdığını vurguladı.

“Yüzde 3 ve altında olan aylık enflasyon rakamlarını pozitif değerlendiriyorum”

Yıl sonu yüzde 36 enflasyon rakamına ulaşılacağını düşündüğünü belirten İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, “Yüzde 3 ve altında olan tüm aylık enflasyon rakamlarını pozitif olarak değerlendiriyorum. Sene sonu hedefimizin yüzde 36 olduğunu düşünürsek ve 12 aylık bir seride yüzde 3 ve altındaki enflasyon rakamı bizi yıl sonu yüzde 36 enflasyon hedefine ulaştırır. Yeter ki biz bu seriye aylık yüzde 5 veya çift haneli rakamları dahil etmeyelim. Piyasada gördüğümüz kadarıyla fiyatlama davranışlarında bu yönde bozulmanın giderildiğini ve sağlıklı bir fiyatlama davranışının oluşmaya başladığını gözlemliyoruz. Önümüzdeki aylarda herhangi bir seçim ekonomisi moduna girmememiz durumunda sene sonu enflasyon rakamı hedeflerimize ulaşabileceğimizi düşünüyorum” dedi.

“Merkez Bankası aldığı kararlar ile enflasyonla mücadele konusunda tüm ülkeyi inandırdı”

Merkez Bankası'nın faiz politikasını ustalıkla kullandığını belirten Aran, “Seçimden önce herhangi bir seçim ekonomisine girilmeyeceğini seçimden sonrada herhangi bir politikada sonuç alındığı görülmeden değişikliğe gidilmeyeceğini varsayıyorum. Merkez bankası birinci önceliği fiyat istikrarı ve enflasyonla mücadele bu konuda merkez bankası çok kararlı adımlar atıyor. Artık bu kararlılığı konusunda bence tüm ülkeyi sektörü ve oyuncuları hem reel sektörü hem de finans sektörünü inandırdı. Bu konuda ben beklentileri yönetme konusunda kritik eşiğin aşıldığını artık hepimizin sene sonu beklentisinin Merkez Bankası'nın çizdiği çerçeveye geldiğini düşünüyorum. Bu açıdan merkez bankası faiz politikasını bence ustalıkla kullandı. Bundan sonraki dönemde de sene sonunda artık hedefine ulaşmaması için hiçbir sebep kalmadı” ifadelerini kullandı.

“Bu faiz seviyelerinde istihdam ve ihracat konusunda teşvik edici adımlar atmamız gerekiyor”

Merkez Bankası'nın hedefine ulaşacağını belirten Aran, “Bu seviyeler çok yüksek seviyeler. Bizim yüzde 42.5 faiz seviyesi önümüzdeki yıl ülkenin karşılaşacağı enflasyonu dikkate aldığımızda büyümek için gerekli olan ihtiyaçlarımızı dikkate aldığımızda son derece yeterli seviye ve bu seviyede artık biz üretim istihdam konusunun ihracat konusunu teşvik edecek şekilde politikalar izleyebiliriz. Sadece fiyat istikrarı odaklı gidip ekonominin dengelerini bozmak yerine fiyat istikrarını başarı sağlayacak olan optimum seviyede tutup fazla yara almadan yine büyüyerek yılı kapatmanın akıllıca bir tercih olacağını düşünüyorum. Merkez Bankası hedefine ulaşacak. Bu hedeften sapmayacağı görüldü” şeklinde konuştu.