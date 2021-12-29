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İş Bankası’nda üst düzey atama

İş Bankası’nda üst düzey atama

Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu’nun 28 Aralık 2021 tarihli toplantısında Sezai Sevgin’in Bankanın Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasına karar verildi.

Paramedya'da yer alan habere göre, Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu’nun toplantısında, Sezai Sevgin’in Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben Bankanın Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasına karar verildi.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden 1990 yılında mezun olan Sezai Sevgin, aynı yıl Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. 1997 yılında İşbank AG’de görevlendirilen Sevgin, 1998 yılında Paris Şubesi’nde Müdür Yardımcısı, 2002 yılında aynı şubede Müdür oldu. 2004 yılında Kurumsal Pazarlama Müdürlüğü Grup Müdürü, 2007’de Ticari Bankacılık Pazarlama Müdürü, 2011’de Gebze Kurumsal Şubesi, 2013’te ise Maslak Kurumsal Şubesi Müdürü olarak atandı. Sevgin, 2015 yılından bu yana bankanın iştiraki Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürlüğü görevini sürdürüyordu.

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