İş Bankası'nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı belli oldu

29 Mart 2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’ndan sonra 1 Nisan’da toplanan Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu Başkanlığına Füsun Tümsavaş’ı, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Ertuğrul Bozgedik’i seçti. Ersin Özince'nin yerine seçilen Füsun Tümsavaş, Banka’nın ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

İlk kadın çalışanı 1924 yılında kuruluşunun hemen ardından göreve başlayan bankanın, ilk kadın müdürü ise 1953 yılında Nişantaşı Şubesi Müdürlüğü’ne atanan İclal Rıza Ersin’di. İclal Rıza Ersin aynı zamanda Türkiye’nin ilk kadın banka müdürüdür. Bugün 12 binin üzerindeki kadın çalışanıyla Türkiye’de en fazla kadın istihdam eden kurumların başında gelen İş Bankası’nda, kadın çalışanlar toplam çalışanlar içinde yüzde 56’lık bir orana sahip.

Tüm yöneticiler içerisinde kadınların oranı da yüzde 40’ın üzerinde. Tümsavaş’ın yanı sıra Feray Demir’in de Yönetim Kurulu Üyeleri arasında bulunduğu İş Bankası’nın İcra Kurulu’nda da Genel Müdür Yardımcıları Senar Akkuş, Ebru Özşuca ve Gamze Yalçın görev alıyor.

Füsun Tümsavaş kimdir?

1957 Ankara doğumlu olan Füsun Tümsavaş, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat ve Maliye Bölümü’nden mezun oldu. İş hayatına 1979 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ankara Şubesi’nde başlayan Tümsavaş, Türkiye İş Bankası’ndaki kariyerine 1981 yılında I. Krediler Müdürlüğü’nde Memur olarak başladı. Aynı müdürlükte çeşitli görevler üstlendikten sonra, 2004 yılında Ticari Krediler Müdürlüğü’ne Müdür olarak atandı. 2008 yılında Banka’nın Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçilen Tümsavaş, 30 Mayıs 2011 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapıyordu. Füsun Tümsavaş halen, Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı’nda Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini de sürdürüyor.

Ertuğrul Bozgedik kimdir?

1964 Kayseri doğumlu olan Ertuğrul Bozgedik, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 1986 yılında Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Bozgedik, Banka’da çeşitli görevler üstlendikten sonra 2004 yılında Kurumsal Krediler Müdürü oldu. 2008 yılında Teftiş Kurulu Başkanı olarak atanan Bozgedik, 2011 yılında Genel Müdür Yardımcılığı’na yükseltildi. Bozgedik, 31 Mart 2017 tarihinden itibaren Banka’nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

