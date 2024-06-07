İşkur mayıs ayı işsizlik oranlarını açıkladı

İşkur tarafından paylaşılan son verilere göre kayıtlı işsiz sayısı Mayıs ayında 50 bin 315 kişi azaldı.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşgücü Piyasası ve İstatistik Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan Mayıs 2024 İstatistik Bülteni'ne göre, kayıtlı işsiz sayısı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre %13,26 azaldı. Bir önceki ay 2 milyon 322 bin 919 olan kayıtlı işsiz sayısı, bu Mayıs ayında 2 milyon 272 bin 602'ye düştü.

Kayıtlı işsizlerin %48,9'u erkeklerden, %51,1'i ise kadınlardan oluştu. Kayıtlı işsizlerin %21'i ise 15-24 yaş arasındaki gençleri kapsıyor.

Mayıs ayında İşkur aracılığıyla 147 bin 867 kişi işe yerleştirildi ve bunların %63,6'sı (94 bin 22 kişi) erkek, 53 bin 845'i ise kadındı. 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise toplamda 582 bin 667 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık edildi.

Bu dönemde, sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe gerçekleşti ve imalat alanı öne çıktı. Mesleklere göre en fazla işe yerleştirme "Turizm ve Otelcilik Elemanı", "Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)" ve "Reyon Görevlisi" mesleklerinde oldu.

Kurum, Ocak-Mayıs 2024 döneminde 211 bin 526 kadın, 184 bin 220 genç, 16 bin 763 engelli ve 107 bin 476 yükseköğrenim mezununun işe yerleştirilmesine aracılık etti.

Mayıs ayında İŞKUR aracılığıyla 147.867 işe yerleşme gerçekleşmiştir.

Mayıs ayında İŞKUR aracılığıyla 94.022’si (%63,6) erkek, 53.845’i (%36,4) kadın olmak üzere 147.867

işe yerleşme gerçekleşmiştir. 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise 582.667 işe yerleştirmeye aracılık

edilmiştir.

Mayıs ayında 286.845 açık iş alındı

Mayıs ayında İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 286.845 olmuştur. 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise 1.144.857 açık iş alınmıştır. Açık işlerin %98,6’sı özel sektörden alınan açık işlerden oluşmaktadır. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (457.710 açık iş) imalat sanayi sektöründedir. En çok açık iş “Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Turizm ve Otelcilik Elemanı ve Satış Elemanı/Danışmanı” mesleklerindedir.

Kayıtlı İşsiz 2.272.602 kişi

Mayıs ayında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı 2.272.602 kişi olmuştur. Kayıtlı işsizlerin %48,9’u erkek, %51,1’i kadın, %21,4’ü 15-24 yaş grubundadır.