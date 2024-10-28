İslam Memiş 2025'in şampiyonu olacak yatırım aracını açıkladı

2024 yılında yatırımcının güvenli limanı altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı. Şimdi yatırımcıların aklında ''Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?'' sorusu var. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altına dair beklentilerini açıkladı.

Jeopolitik riskler, dünya çapında artan enflasyon, merkez bankalarının faiz indirimleri gibi etkenlerle yükselen altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Yılın başından bu yana yatırımcısına yüzde 52 oranında getiri sağlayan altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı. Güvenli liman olarak görülen altın yılın en çok konuşulan yatırım araçlarından biri olurken, gümüş yatırımcısına daha çok kazandırdı. Gümüş yatırımcısı 2024 yılında yüzde 63'lük bir kazanç sağladı.

Bankalar da altının yükselişe devam edeceğine dair rapor yayınlamaya devam ederken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TV100'deki köşesinde değerli metal için beklentilerini açıkladı.

"KENARDAN İZLEMEYİ TERCİH EDİYORUM"

Memiş, ons altının 2 bin 717-2 bin 757 dolar aralığında dolaştığını ifade ederek, "Ortadoğu'daki haber akışları manipülasyon fiyatlaması için kullanılabilir. Benim için her ne kadar 2 bin 780 dolar seviyesi hedef konumunda olsa da, ben kenardan izlemeyi tercih ediyorum" dedi.

ALTIN YERİNE EURO

Altın yerine Euro'yu tercih ettiğini ifade eden Memiş, "Kar satışları gelmeden yükselişleri sağlıklı göremem. Bu hafta için 2 bin 717-2 bin 768 dolar aralığını takip edeceğim. Gram altın yatırımcısı yine ons altını takip etmeli. Ons nereye, gram oraya" şeklinde konuştu.

"2025 ŞAMPİYONU DA GÜMÜŞ OLACAK"

Ons gümüş için de açıklamalarda bulunan Memiş, şu cümleleri kullandı:

"Ons gümüş (xag/usd) 33,70 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. Rasyo nedenli kar satışını yaptı. Rasyo, 81,52 seviyesine tekrar yükseldi. Orta ve uzun vadede yükseliş beklentim devam ediyor. Hatta 2024'ün şampiyonu ilan ettiğim gibi 2025'in de şampiyonu ilan ettiğimi anımsatmak isterim. Düşüşleri alım fırsatı olarak göreceğim. Düşüş için aşağıda alanı var. Kademeli alım yapmayı uygun görüyorum. Kısa vadede geri çekilme, orta ve uzun vadede yeni rekorlar bekliyorum. Bu hafta için 33,50-34,50 dolar aralığını takip edeceğim. Gram gümüş yatırımcısı yine ons gümüşü takip etmeli. Ons gümüş nereye, gram gümüş oraya"

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