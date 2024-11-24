İslam Memiş'ten altın sonrası Dolar/TL uyarısı

Değerli metaller ve para piyasalarına yönelik yaptığı analizlerle dikkat çeken İslam Memiş, altın fiyatlarının ardından Dolar kurunu da işaret ederek dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Altın ve para piyasaları konusunda yaptığı doğru tahminlerle adından söz ettiren ünlü piyasa analisti İslam Memiş hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın için yeni yılda yeni bir destekle yükselişine devam edeceğini öngördüğünü açıklamıştı.

Memiş, altınla ilgili yaptığı açıklamanın ardından ise bu kez de dolar fiyatlarıyla ilgili konuştu. Memiş bir süreden bu yana yatay seyrini devam ettiren dolarda yeni beklentisini duyurdu.

Memiş, dolar kuru hakkında şunları aktardı:

"Dolar kuru 34 lira 50 kuruş seviyesinde. Dolar kurunda da yatay baskılanma süreci devam ediyor ama önü açılacak.

Euro dolar paritesinde aşağı yönlü trendlerde 1.05 seviyesi çok kritik bir öneme sahip. O yüzden buradan tekrar tepki alımları gelebilir diye tahmin ediyorum. Euro TL kuru 36 lira 43 lira seviyesinde şu anda. Burada da dolara kıyasla ucuz kalan bir euro TL kuru olduğunu gözlemliyoruz."

İslam Memiş'in altın uyarısı

İslam Memiş geçtiğimiz günlerde de ONS altın fiyatlarındaki yükselişi işaret ederek yeni yılda altının bir destekçi daha bulacağını ve yükselişe devam edeceğini öngördüğünü söylemişti.

İslam Memiş altının ons fiyatı için, “Ons altın 2645 dolarda. Yükseliş isteği devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 2.537 dolardı. O dönemde 'Altın benim paramla ucuz değil, bedava' demiştim. Bir hafta içinde ons altında 100 doların, gram altında ise 150 liranın üzerinde bir getiri sağlandığını görünce bu söylemin ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı. Kısa vadede 2580-2680 dolar bant aralığını takip ediyorum. Aralık ayı itibarıyla yükseliş yönlü beklentim devam ediyor. Yılı 2700 doların üzerinde tamamlayabiliriz. 2025 için 3000-3500 dolar beklentimizde bir değişiklik yok. Altın tarafın"da tam gaz yola devam ediyoruz” yorumunu yaptı.

Türkiye'de yatırımcının en çok tercih ettiği altın türü olan gram altını da yorumlayan ünlü analist, gram altın için şunları söyledi:

“Gram altın serbest piyasalarda 3081-3096 lira aralığında işlem görüyor. Gram altın için 3050-3100 lira aralığını bekliyoruz. Ons altından destek alarak yıl boyunca yükselişini sürdüren gram altın, dolardan destek alarak da değer kazanmaya devam edecek. Yılı 3000-3500 lira aralığında tamamlayacağımızı öngörüyorum. Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini bekliyoruz.”